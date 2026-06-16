Только теплая зима спасет наши кошельки: экономист объяснил, что будет с тарифами

По его словам, главным фактором остается ситуация на газовом рынке. В настоящее время природный газ стоит дороже, чем год назад, а это напрямую влияет на стоимость производства тепловой энергии. «Я думаю, что почти наверняка нужно считаться с тем, что уже в этом отопительном сезоне тарифы на тепловую энергию будут выше. Сейчас цена на газ выше, чем была в прошлом году. С этим, скорее всего, придется считаться», — заявил эксперт.