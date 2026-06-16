Только теплая зима спасет наши кошельки: экономист объяснил, что будет с тарифами
Жителям Латвии, вероятно, придется готовиться к более высоким расходам на отопление в предстоящем зимнем сезоне. Такой прогноз в эфире TV24 озвучил экономист SEB Bank Дайнис Гашпутис.
По его словам, главным фактором остается ситуация на газовом рынке. В настоящее время природный газ стоит дороже, чем год назад, а это напрямую влияет на стоимость производства тепловой энергии. «Я думаю, что почти наверняка нужно считаться с тем, что уже в этом отопительном сезоне тарифы на тепловую энергию будут выше. Сейчас цена на газ выше, чем была в прошлом году. С этим, скорее всего, придется считаться», — заявил эксперт.
Впрочем, Гашпутис отметил, что рост тарифов может оказаться не столь значительным, как многие опасаются. Более того, итоговые расходы домохозяйств будут зависеть не только от установленных тарифов, но и от погодных условий зимой.
Экономист напомнил, что относительно мягкая зима способна снизить общие затраты на отопление даже при более высоких ценах на тепло.
«Если зима окажется сравнительно теплой, то в конечном итоге наши счета могут быть меньше, чем в январе и феврале прошлого сезона, когда тарифы были ниже, но сама зима была холоднее», — пояснил он.
По мнению эксперта, именно сочетание двух факторов — стоимости энергии и температуры воздуха — определит, насколько ощутимой окажется нагрузка на семейные бюджеты. «На итоговый результат для наших кошельков, безусловно, влияет и сама зима», — подчеркнул Гашпутис.
Он также обратил внимание на возможное влияние дорогого газа на рынок электроэнергии. Если одновременно возникнут проблемы с другими источниками генерации, цены на электричество также могут вырасти.
«Могут возникнуть ситуации, когда из-за подорожания газа и проблем с другими видами генерации это повлияет и на цену электроэнергии», — отметил экономист.
При этом эксперт призвал внимательно следить за развитием международной обстановки, поскольку геополитические события способны оказывать заметное влияние на энергетические рынки.
Стоит отметить, что вчера поступили позитивные новости - США и Иран достигли предварительного соглашения о прекращении войны, снятии американской морской блокады и возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Документ еще должен быть официально подписан — церемония ожидается 19 июня в Швейцарии.