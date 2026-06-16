Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 16 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы будете самым строгим из всех своих критиков. Недовольство собой может основательно попортить вам настроение, придется что-то предпринять, чтобы его утихомирить.
Телец
Сегодняшний день может преподнести вам довольно неприятный урок. Будет куда лучше, если вы успеете доказать, что вы способны его усвоить и без практических занятий.
Близнецы
Попробуйте что-нибудь изменить. Не сильно, только чуть-чуть. Отступите на пару шагов, и посмотрите, что получилось. Вдруг понравится.
Рак
Сегодня вам придется пойти на некоторые жертвы, зато в последствии ваши нынешние действия принесут весьма полезные плоды. Правда, придется подождать.
Лев
Сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, она-то ничем не ограничена.
Дева
Не стоит сегодня тратить много сил на то, чтобы произвести впечатление на окружающих. Вы и так это сделаете, даже не особо этого добиваясь.
Весы
Сегодня вы имеете неплохой шанс, заключая какую-либо сделку, выиграть несколько больше, чем предусмотрено условиями. Вам следует быть максимально холоднокровным.
Скорпион
Если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит пришло время их пересмотреть. Так ли все они верны? Большинство ваших проблем таковыми даже не являются.
Стрелец
Сегодня вас будет неудержимо привлекать все, что имеет правильную геометрическую форму. Стоит особо опасаться тетраэдров, у них углы самые острые.
Козерог
Повеселиться можно и бесплатно, особенно если деньги нужны для более содержательных целей. Насладитесь обществом друзей, но постарайтесь не поддаваться давлению извне.
Водолей
Секрет успеха сегодня заключается не в способности все сделать быстро и толково, а в умении с блеском подать идею. Если вы еще и сможете обеспечить себе благодарную аудиторию, вас обязательно уверят в том, что вы гениальны.
Рыбы
Зачем задавать вопрос, если ответ и так известен? Сегодня вам не потребуются чужие советы и посторонняя помощь. Постарайтесь только, отказаться от них более-менее вежливо.