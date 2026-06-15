Ребенок вырвался из рук матери и оказался под колесами машины в Риге

Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска напомнила, что родителям необходимо регулярно объяснять детям правила безопасности дорожного движения и не оставлять маленьких детей без присмотра рядом с проезжей частью. «Государственная полиция призывает родителей особенно тщательно обсуждать с детьми правила безопасности на дороге и не оставлять маленьких детей без присмотра вблизи проезжей части. Дети часто действуют импульсивно и не всегда способны оценить возможные риски, поэтому внимание и осторожность взрослых имеют решающее значение для предотвращения трагических происшествий», — подчеркнула Гжибовска.