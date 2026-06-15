Ребенок вырвался из рук матери и оказался под колесами машины в Риге
В понедельник около полудня медики спешили на улицу Латгалес в Риге, где ребенок попал под автомобиль. Мальчик вырвался из рук матери и выбежал на пешеходный переход в тот момент, когда машины уже начали движение, а для пешеходов на светофоре горел красный сигнал.
Автомобиль Opel, только начав движение на зеленый свет, вскоре остановился прямо у пешеходного перехода. Вокруг собрались очевидцы, среди которых был и водитель машины, рассказавший о произошедшем.
«Я ехал, красного сигнала для меня не было. У женщины вырвался ребенок. У меня был зеленый свет. Маленький ребенок, лет пяти», — рассказал водитель Opel.
По его словам, он пытался затормозить, однако все произошло слишком быстро, чтобы избежать столкновения. Мать ребенка также пыталась остановить сына, сообщает «Degpunktā».
«Она тоже пыталась, но не успела. Ребенок разговаривал, мальчик», — добавил водитель.
На место происшествия была направлена не только бригада скорой помощи, но и специализированная врачебная бригада. Ребенка доставили в больницу в стабильном состоянии. После первых обследований стало ясно, что серьезных травм он, вероятно, не получил.
Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска напомнила, что родителям необходимо регулярно объяснять детям правила безопасности дорожного движения и не оставлять маленьких детей без присмотра рядом с проезжей частью. «Государственная полиция призывает родителей особенно тщательно обсуждать с детьми правила безопасности на дороге и не оставлять маленьких детей без присмотра вблизи проезжей части. Дети часто действуют импульсивно и не всегда способны оценить возможные риски, поэтому внимание и осторожность взрослых имеют решающее значение для предотвращения трагических происшествий», — подчеркнула Гжибовска.