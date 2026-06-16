В Даугавпилсе будут готовиться к летнему солнцестоянию: что ждет гостей праздника

В пятницу, 19 июня, в 18:30 в сквере Андрея Пумпура в Даугавпилсе пройдет ежегодное мероприятие, посвященное встрече Лиго. Все желающие смогут присоединиться к исполнению Яновых песен, танцам, а также принять участие в мастер-классах по ремесленным навыкам, которые пригодятся к празднику летнего солнцестояния.