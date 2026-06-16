В Даугавпилсе будут готовиться к летнему солнцестоянию: что ждет гостей праздника
В Даугавпилсе готовятся к одному из самых атмосферных летних праздников: в сквере Андрея Пумпура будут петь Яновы песни, водить хороводы, плести венки и учиться готовить быстрый Янов сыр.
В пятницу, 19 июня, в 18:30 в сквере Андрея Пумпура в Даугавпилсе пройдет ежегодное мероприятие, посвященное встрече Лиго. Все желающие смогут присоединиться к исполнению Яновых песен, танцам, а также принять участие в мастер-классах по ремесленным навыкам, которые пригодятся к празднику летнего солнцестояния.
Еще до начала мероприятия у посетителей будет возможность под руководством хозяйки Скайдрите Кальке научиться готовить быстрый Янов сыр. Как отмечает хозяйка, темп жизни становится все быстрее, поэтому и хозяйкам приходится искать разумные способы готовить вкусно и практично.
«На мастер-классе мы поделимся опытом приготовления быстрого сыра, который объединяет старинные традиции и современные потребности. Просто, вкусно и легко применимо в повседневной жизни», — говорит она.
Мастер-класс по приготовлению Янова сыра пройдет в Доме традиций Дома Единства на улице Ригас, 22a. Начало — в 17:30.
После мастер-класса, в 18:30, праздник продолжится в сквере Андрея Пумпура. Настоящую атмосферу Янова дня создадут фольклорная группа песни и танца Дома Единства Svātra под руководством Сармите Тейване, детская фольклорная группа Svātriņa под руководством Байбы Панкяне, фольклорный ансамбль Dzīsme под руководством Луции Вайводе, а также Ядвига Межниеце, Женевьев Андрессена из США и музыкально-творческое объединение Upis muosys.
На мероприятии будут звучать песни Янова дня, пройдут общие игры и танцы, чтобы каждый мог почувствовать атмосферу праздника солнцестояния.
Те, кто хочет научиться плести венок из дубовых листьев, смогут во время мероприятия принять участие в мастер-классе под руководством Ины Вайкуле. Организаторы просят по возможности взять с собой дубовые ветки. Самые маленькие участники праздника смогут заняться изготовлением традиционных украшений из камыша.
Организаторы также советуют посетителям для удобства взять с собой плед для сидения, чтобы спокойно насладиться праздничной программой и вместе создать теплую атмосферу празднования Лиго.
В случае плохой погоды мероприятие пройдет в помещениях Дома Единства.