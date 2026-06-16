"Это мое ДНК": Николай Цискаридзе объяснил, почему не отвернется от Аллы Пугачевой

После начала полномасштабной войны России против Украины певица вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми покинула Россию. Вскоре Галкин открыто выступил против войны и впоследствии был признан в России «иностранным агентом». Пугачева не стала дистанцироваться от супруга и публично поддержала его, заявив, что солидарна с его позицией. Более того, она обратилась к российским властям с просьбой признать «иноагентом» и ее.