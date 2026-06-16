"Это мое ДНК": Николай Цискаридзе объяснил, почему не отвернется от Аллы Пугачевой
Артист балета и педагог Николай Цискаридзе заявил, что по-прежнему испытывает глубокое уважение и восхищение к Алле Пугачевой. По его словам, творчество человека нельзя оценивать через призму политических взглядов или места проживания.
В интервью Надежде Стрелец Николай Цискаридзе признался, что ежегодно сталкивается с волной критики, когда публично поздравляет Аллу Борисовну с днем рождения 15 апреля.
«Я такое количество хейта отловил каждый год 15 апреля, как день рождения Пугачевой. Я обожаю Аллу Борисовну. Для меня есть три главных голоса. Каллас, Пиаф, Пугачева. С моего детства. Потом, конечно, прибавилось еще очень много величайших людей. Но вот это мое ДНК», — рассказал он.
По словам артиста, он не считает себя вправе осуждать человека за его решения и взгляды, если речь идет о выдающемся творческом наследии.
«Почему я, человек, который гораздо младше, имею право судить человека за то, где он хочет жить, или то, что он сказал? К творчеству это какое имеет отношение? К моему уважению и восхищению какое это имеет отношение?» — отметил Цискаридзе.
Он подчеркнул, что для него Алла Пугачева остается одной из величайших исполнительниц, чьи песни сопровождали его с детства и оказали влияние на формирование его вкусов и мировоззрения. Именно поэтому отношение к ее творчеству у него остается неизменным независимо от общественных дискуссий вокруг имени певицы.
После начала полномасштабной войны России против Украины певица вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми покинула Россию. Вскоре Галкин открыто выступил против войны и впоследствии был признан в России «иностранным агентом». Пугачева не стала дистанцироваться от супруга и публично поддержала его, заявив, что солидарна с его позицией. Более того, она обратилась к российским властям с просьбой признать «иноагентом» и ее.
Этот шаг вызвал огромный резонанс. Для одних поклонников он стал разочарованием, для других — свидетельством того, что певица осталась верна своим убеждениям и своей семье, несмотря на последствия.
С тех пор Пугачева живет за пределами России. Ее редкие появления на публике и редкие заявления неизменно становятся поводом для обсуждений в СМИ и социальных сетях. При этом сама певица в последние годы предпочитает не участвовать в бесконечных публичных спорах и дала всего одно большое интервью.