Хорошие песни, заберу себе: Вика Цыганова сперва раскритиковала Пугачеву, а потом нацелилась на ее хиты
Некогда популярная российская певица, а теперь кремлевская пропагандистка Вика Цыганова решила "спасти" песни Аллы Пугачевой — и заодно включить их в свой репертуар. Ее уже обвинили в попытке вернуть популярность за чужой счет.
Певица Виктория Цыганова неожиданно поддержала идею передать ей песни Аллы Пугачевой — и не просто поддержала, а фактически заявила о готовности включить чужие хиты в свой репертуар. Поводом стало предложение общественного деятеля Виталия Бородина «распределить» репертуар Примадонны среди «достойных артистов».
Цыганова уверена: песни Пугачевой — это не ее личная собственность, а «наследие», созданное композиторами и поэтами. А значит, по ее логике, исполнять их может кто угодно — особенно если оригинальный исполнитель, по мнению певицы, «предал родину».
Артистка при этом не скрывает, что творчество Пугачевой ей не совсем близко. Более того, она упрекнула Примадонну в отсутствии патриотических песен, заявив, что та «пела в основном о себе любимой». Однако это не помешало ей выделить сразу несколько известных композиций, которые она «могла бы взять себе» — в частности, «Этот мир» и «Куда уходит детство».
Особенно иронично звучат рассуждения о «наследии», если учесть, что многие хиты Пугачева писала сама. Но этот нюанс в новой концепции, похоже, не слишком важен. В целом ситуация выглядит как попытка одновременно и дистанцироваться от легенды, и воспользоваться ее популярностью.
В соцсетях идея не нашла большой поддержки - все-таки многие россияне не спешат предавать Примадонну. Они пишут:
- «То есть, если артист тебе не нравится, можно просто забрать его песни? Интересная логика…»
- «Когда своих хитов не хватает, в ход идет “наследие”? Очень удобно»
- «Сначала критикует Пугачеву, потом хочет петь ее песни. Определилась бы»
- «Если это “не ее песни”, тогда почему именно вам их должны отдать? Очередь уже выстроилась?»
- «Пахнет не патриотизмом, а попыткой напомнить о себе»
- «Сначала пусть напишет что-то сопоставимое по уровню, а потом уже делит чужое»
- «Это как прийти в музей и сказать: “Картины общие, беру пару домой”»
- «Очень смело — строить карьеру на чужом репертуаре и называть это миссией»
- «Пугачеву обсуждают уже десятилетиями, а Цыганову — только после таких заявлений»
- «Интересно, авторы песен тоже согласны, или их мнение не считается?»