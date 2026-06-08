Проевропейский курс или возвращение к Москве: что решили избиратели Армении

Эти выборы стали для Армении не только борьбой за места в парламенте, но и голосованием о дальнейшем направлении страны. После войны и потери Нагорного Карабаха отношения Еревана с Москвой резко охладели, а правительство Пашиняна стало активнее развивать связи с Евросоюзом и США. Европейская парламентская исследовательская служба отмечала, что с 2022 года Пашинян начал осторожное, но устойчивое дистанцирование от России и усилил прозападное направление, особенно в отношениях с ЕС.