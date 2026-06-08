Проевропейский курс или возвращение к Москве: что решили избиратели Армении
Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» уверенно лидирует на парламентских выборах, свидетельствуют предварительные результаты после обработки значительной части бюллетеней. По данным Центральной избирательной комиссии, правящая сила получает более половины голосов и имеет хорошие шансы сохранить контроль над парламентом.
По состоянию на 08:00 8 июня обработаны данные с 1354 из 2005 участков.
Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» уверенно лидирует на парламентских выборах, получая 50,83% голосов. Предварительные результаты показывают, что правящая сила может сохранить контроль над парламентом и продолжить курс на сближение с Западом, несмотря на давление пророссийской оппозиции.
По данным Центральной избирательной комиссии Армении, после подсчета 864 643 бюллетеней с 1354 участков из 2005 «Гражданский договор» получил 434 562 голоса, или 50,83%. На втором месте идет блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна — 201 006 голосов, или 23,51%. Третье место занимает блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна — 80 937 голосов, или 9,47%.
Еще одна заметная сила — партия «Процветающая Армения» — получила 35 074 голоса, или 4,10%. Остальные участники выборов, по предварительным данным, набирают менее 3%: «Крылья единства» — 2,25%, Меритократическая партия Армении — 1,87%, партия «Демократия, закон и порядок» — 1,81%, реформистская партия «Новая сила» — 1,53%, партия «Против всех» — 1,33%. Явка составила 59%.
Эти выборы стали для Армении не только борьбой за места в парламенте, но и голосованием о дальнейшем направлении страны. После войны и потери Нагорного Карабаха отношения Еревана с Москвой резко охладели, а правительство Пашиняна стало активнее развивать связи с Евросоюзом и США. Европейская парламентская исследовательская служба отмечала, что с 2022 года Пашинян начал осторожное, но устойчивое дистанцирование от России и усилил прозападное направление, особенно в отношениях с ЕС.
«Гражданский договор» Пашиняна шел на выборы как сила, выступающая за продолжение реформ, мирное соглашение с Азербайджаном, открытие границы с Турцией и дальнейшее сближение с Европой. Сам Пашинян при этом заявлял, что Армения не должна выбирать между Россией и Западом, а будет проводить сбалансированную внешнюю политику.
Главным соперником правящей партии стал блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Эту силу международные СМИ описывают как пророссийскую или дружественную Москве. Блок выступал за сохранение тесных экономических и политических связей с Россией и обвинял Пашиняна в опасном обострении отношений с Москвой. Карапетян, российско-армянский миллиардер, вел кампанию на фоне домашнего ареста по делу о призывах к свержению власти; сам он считает обвинения политически мотивированными.
Блок «Армения» Роберта Кочаряна также относят к пророссийскому лагерю. Кочарян и его сторонники критиковали Пашиняна за отход от традиционного союза с Москвой и утверждали, что ухудшение отношений с Россией ослабило безопасность страны. По предварительным данным, этот блок занимает третье место с результатом 9,47%.
Партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, получившая чуть более 4%, также относится к силам, которые выступали против резкого разворота от России и критиковали политику действующего правительства. При этом ее результат пока находится около проходного порога, и окончательное распределение мест будет зависеть от финального подсчета голосов.
Таким образом, предварительные итоги показывают, что партия Пашиняна сохраняет значительный отрыв от соперников. Если эти данные подтвердятся, это станет серьезным политическим мандатом для продолжения курса на сближение с Западом, мирные переговоры с Азербайджаном и постепенное дистанцирование от Москвы. Для пророссийских сил результат пока выглядит слабее ожидаемого: вместе они получают заметную поддержку, но не догоняют правящую партию.