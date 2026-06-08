Не виноватые мы... Латвийских спортивных чиновников обвинили в возвращении на лед России и Беларуси

Поводом для дискуссии стало решение Международной федерации хоккея (IIHF) удовлетворить апелляцию Беларуси и вернуть молодежную сборную этой страны (до 18 лет) в элитный дивизион чемпионата мира. В следующем году в этом турнире должна выступить и сборная Латвии. Кроме того, дисциплинарный орган IIHF инициировал пересмотр вопроса об участии российских команд в международных соревнованиях, что вновь вызвало обеспокоенность среди стран, выступающих против возвращения представителей государств-агрессоров.