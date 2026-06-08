Не виноватые мы... Латвийских спортивных чиновников обвинили в возвращении на лед России и Беларуси
После решения о возвращении сборной Беларуси в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею латвийских спортивных руководителей обвинили в недостаточно активном сопротивлении. В ответ они заявили: исход был предрешен, а за кулисами международного спорта действует мощное российско-белорусское лобби.
Представители латвийского хоккея отвергли обвинения в том, что Латвия могла сделать больше для предотвращения возвращения России и Беларуси на международную хоккейную арену. Об этом сообщил телеканал TV3 в программе «Ничего личного».
Поводом для дискуссии стало решение Международной федерации хоккея (IIHF) удовлетворить апелляцию Беларуси и вернуть молодежную сборную этой страны (до 18 лет) в элитный дивизион чемпионата мира. В следующем году в этом турнире должна выступить и сборная Латвии. Кроме того, дисциплинарный орган IIHF инициировал пересмотр вопроса об участии российских команд в международных соревнованиях, что вновь вызвало обеспокоенность среди стран, выступающих против возвращения представителей государств-агрессоров.
Член совета IIHF Виестурс Козиолс заявил, что решение о возвращении Беларуси было принято на основании оценок безопасности, представленных организаторами турниров. По его словам, оспаривание такого решения в Спортивном арбитражном суде, скорее всего, не принесло бы результата и лишь привело бы к дополнительным расходам.
Козиолс также отметил, что Россия и Беларусь обладают значительным влиянием в международных спортивных структурах. «За кулисами ведутся разговоры, звучат призывы вернуть их. Это и есть главная причина», — заявил он.
Комментируя претензии о том, что Латвия якобы недостаточно активно протестовала против решения, Козиолс ответил довольно резко: «Мы могли хоть ботинком стучать». По его мнению, эффективность громких публичных протестов в подобных ситуациях весьма сомнительна.
Президент Латвийская федерация хоккея Айгарс Калвитис сообщил, что представители Латвии донесли свою позицию до руководства IIHF, однако изменить итоговое решение не смогли. «Если большинство придерживается одной позиции, это принцип демократии», — заявил Калвитис. Он подчеркнул, что в международной федерации решения принимаются коллективно, и позиция одной страны не может определять итог голосования.
Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Робертс Плявеяс сообщил, что латвийские сборные планируют участвовать в турнирах, где выступают команды России или Беларуси. Однако непосредственно проводить матчи против них Латвия не намерена, соблюдая действующий национальный запрет.
Такой подход может привести к техническим поражениям, снижению позиций в рейтингах и финансовым последствиям для латвийского хоккея.
В свою очередь Министерство образования и науки Латвии напомнило, что бюджетные средства не могут использоваться для участия в соревнованиях, где выступают спортсмены из России и Беларуси. Поэтому спортивным фдерациям придется самостоятельно решать, участвовать ли в таких турнирах за счет других источников финансирования.
В организации считают, что спортсмены должны продолжать участвовать в международных соревнованиях, бороться за медали и квоты, одновременно сохраняя политическую дистанцию от представителей России и Беларуси. ЛОК также намерен координировать дальнейшие действия с украинскими партнерами и искать совместный подход к этой проблеме.
Президент Совет спортивных федераций Латвии Владимир Штейнбергс отметил, что возможности Латвии влиять на международные решения объективно ограничены. По его словам, страна может делать лишь то, что позволяет ее вес на международной спортивной арене. При этом он не исключил, что на решения международных федераций могут влиять и финансовые факторы.
Как отмечает программа TV3, в неофициальных беседах представители спортивной отрасли признают: ситуация вокруг возвращения России и Беларуси на международные соревнования показывает, насколько сложно европейским странам выработать единую и согласованную позицию по этому вопросу.