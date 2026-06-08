Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 8 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшний день может показаться вам весьма горячим. Будет происходить очень многое и, преимущественно, одновременно. Вам придется потратить немало сил, чтобы хотя бы к вечеру выбраться из центра событий.
Телец
Чем энергичнее вы начнете этот день, тем больше удовольствия он вам принесет. Пассивный отдых сегодня вам противопоказан.
Близнецы
Сегодня, возможно, вы не сможете добиться желаемого, однако получите некоторый промежуточный результат, который, при ближайшем рассмотрении может оказаться чуть ли не более ценным, чем конечная цель.
Рак
Сконцентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. В противном случае вы проведете день, мучительно гадая, с чего начать активную деятельность, которой будет требовать отоспавшийся организм.
Лев
Если вы сегодня дадите волю эмоциям, вы рискуете потерять то что имеете, и чем, вероятно, дорожите, хотя и не думаете об этом. Так что, прежде чем раскроете рот, подумайте, до такой ли степени вам необходима разрядка.
Дева
Ваше сострадание и понимание бесконечны. Вы подобны ангелу во плоти. Вам не надоело? Пора удостовериться, что окружающие как следует оценили это.
Весы
Взгляд ваш сегодня целый день будет подниматься к небу. Постарайтесь пореже глядеть на солнце - вредно. Опять же птичка пролететь может или шишка упасть. Короче говоря, сегодня очень вероятны проблемы со зрением.
Скорпион
Любое неверное ваше движение немедленно будет замечено. Ваше окружение сегодня будет настроено весьма агрессивно. Постарайтесь быть тише воды, ниже травы.
Стрелец
Возможно вы желаете слишком многого и, что характерно, сразу. Сегодня стоит пересмотреть свои амбиции и, возможно, в чем-то их умерить. Ненадолго, разумеется.
Козерог
Сегодняшний день может оказаться для вас чрезвычайно дорогостоящим. Спасти от этой напасти сможет вовремя подоспевшая дружеская помощь, так что неплохо бы заранее заручиться чьей-либо поддержкой.
Водолей
Ваши эмоции сегодня будут первейшим из ваших врагов. Ни в коем случае не позволяйте им завладеть собой. Нынче вам целый день придется говорить себе "Спокойно" и глубоко дышать, хоть это и вредно.
Рыбы
Сегодня у вас есть шанс немного подпортить свою репутацию. Постарайтесь им не воспользоваться.