Оппозицию оставляют без рычагов? В Сейме готовят масштабную смену руководителей комиссий
После того как политик от «Объединенного списка» Андрис Кулбергс стал премьер-министром, новая коалиция планирует перераспределить руководство рядом важных комиссий Сейма.
По данным программы Nekā personīga, «Прогрессивные» потеряют все руководящие посты в комиссиях, а их места займут представители «Нового Единства». При этом из-за политических рокировок от влиятельных должностей придется отказаться и части представителей партии бывшей премьер-министра.
Главным выигравшим станет партия премьера. «Объединенный список» получит руководство двумя важными комиссиями — Бюджетно-финансовой и Комиссией по образованию, культуре и науке. Бюджетную комиссию вместо Анды Чакши из «Нового Единства» должна возглавить Айва Виксна. Ее заместителем станет Артурс Бутанс из Национального объединения.
Чакша заявила, что уходит с поста по собственному решению и считает передачу руководства комиссии «Объединенному списку» логичной. Другой должности председателя комиссии для нее не нашлось — в дальнейшем она может работать в Комиссии по социальным и трудовым делам.
«Новое Единство» также уступит «Объединенному списку» руководство Комиссией по образованию: Агиту Зариню-Стуре сменит Чеславс Батня. Он заявил, что комиссия должна работать и летом, а также поднял вопрос об отмене ограничений дистанционного обучения и ограничений на использование телефонов, особенно в Латгале, с учетом соображений безопасности.
В то же время «Новое Единство» получит несколько постов за счет «Прогрессивных». Влиятельную Комиссию по народному хозяйству вместо Каспара Бришкенса должен возглавить Арвил Ашераденс. Бывшую премьер-министра Эвику Силиню планируется выдвинуть на пост председателя Комиссии по европейским делам вместо Эдмунда Цепуритиса.
Кроме того, «Прогрессивные» потеряют руководство Комиссией по правам человека и общественным делам, которая занимается в том числе вопросами регулирования СМИ. Ее планируют передать бывшему министру юстиции Инесе Либине-Эгнере из «Нового Единства». Заместителем, как и прежде, останется Аугустс Бригманис из Союза зеленых и крестьян (СЗК).
Председатель фракции «Прогрессивных» Андрис Шуваев назвал потерю Комиссии по правам человека существенной. По его словам, парламентская традиция предполагает, что и оппозиции дают возглавлять одну-две комиссии, однако сейчас коалиция, вероятно, решила лишить оппозицию всех руководящих постов.
СЗК также получит дополнительное влияние: бывшему министру климата и энергетики Каспарсу Мелнису планируется доверить руководство Комиссией по публичным расходам и ревизии. Его заместителем должен стать Раймонд Чударс из «Нового Единства».
Руководство комиссиями Сейма дает не только политическое влияние, но и финансовую выгоду. Доплата председателю комиссии составляет 2474 евро, заместителю — 1856 евро.
Сейчас планируется, что Сейм будет работать до 18 июня и вернется к работе 30 августа, с началом осенней сессии. При необходимости парламент может собраться и летом — например, для рассмотрения важных законопроектов. Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил надежду, что Сейм успеет договориться и принять Закон об иммиграции.