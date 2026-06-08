Латвию накроют сильные дожди и грозы: объявлено желтое предупреждение
Погода в Латвии в понедельник может преподнести неприятные сюрпризы. Синоптики предупреждают о сильных дождях, грозах и граде в ряде регионов страны, а на востоке осадки могут затянуться до следующего дня.
В понедельник восточную часть Латвии с юго-востока накроет зона осадков, которая принесет сильные дожди. Осадки продолжатся и в ночь на 9 июня, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Желтое предупреждение также объявлено во многих районах Курземе и Земгале, где во второй половине дня возможны грозы с сильными ливнями и градом.
В первый день недели будет дуть слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит от +17 до +24 градусов.
В Риге облачность увеличится, во второй половине дня и вечером возможны дождь и гроза. Воздух прогреется до +23 градусов.
Погодные условия в регионе определяет область повышенного атмосферного давления, тогда как над Беларусью усиливается циклон. Атмосферное давление составит 1017-1020 гектопаскалей на уровне моря.