Латвию накроют сильные дожди и грозы: объявлено желтое предупреждение
Фото: LETA
Жителей Латвии предупредили о неблагоприятной погоде.
В Латвии

Латвию накроют сильные дожди и грозы: объявлено желтое предупреждение

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Погода в Латвии в понедельник может преподнести неприятные сюрпризы. Синоптики предупреждают о сильных дождях, грозах и граде в ряде регионов страны, а на востоке осадки могут затянуться до следующего дня.

В понедельник восточную часть Латвии с юго-востока накроет зона осадков, которая принесет сильные дожди. Осадки продолжатся и в ночь на 9 июня, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Желтое предупреждение также объявлено во многих районах Курземе и Земгале, где во второй половине дня возможны грозы с сильными ливнями и градом.

В первый день недели будет дуть слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит от +17 до +24 градусов.

В Риге облачность увеличится, во второй половине дня и вечером возможны дождь и гроза. Воздух прогреется до +23 градусов.

Погодные условия в регионе определяет область повышенного атмосферного давления, тогда как над Беларусью усиливается циклон. Атмосферное давление составит 1017-1020 гектопаскалей на уровне моря.

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