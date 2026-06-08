Новая эскалация на Ближнем Востоке: Иран нанес ракетный удар по Израилю
После почти двух месяцев относительного затишья на Ближнем Востоке конфликт между Ираном и Израилем вновь резко обострился. Вечером 7 июня Иран нанес ракетный удар по территории Израиля, а уже ночью и утром 8 июня Израиль ответил ударами по военным объектам в Иране.
По данным израильских военных, Иран выпустил по Израилю несколько волн баллистических ракет. Различные источники сообщают о десяти–двенадцати ракетах. Воздушная тревога была объявлена не только на севере страны, но и в центральных районах Израиля. Часть ракет была перехвачена системами противоракетной обороны.
Что стало причиной нового обмена ударами
Нынешняя эскалация началась после того, как Израиль нанес удары по южным пригородам Бейрута, где, по заявлениям израильской стороны, находились объекты и инфраструктура «Хезболлы». Это произошло несмотря на действовавшее с апреля перемирие.
Тегеран заявил, что ракетный удар по Израилю стал ответом на действия Израиля в Ливане. Представители Ирана предупредили, что в случае новых атак последует «решительный», «болезненный» и более масштабный ответ.
Запуск ракет стал первым прямым ударом Ирана по Израилю с момента вступления в силу перемирия в апреле.
Трамп попытался остановить ответ Израиля
На фоне угрозы нового витка войны президент США Дональд Трамп публично выступил за сдержанность. Он раскритиковал как иранский ракетный удар, так и предшествующие действия Израиля в Бейруте, заявив, что стороны рискуют сорвать переговорный процесс.
Трамп сообщил журналистам, что собирается лично позвонить Нетаньягу и попросить его не наносить ответный удар по Ирану. По данным Axios и других американских СМИ, такой разговор действительно состоялся.
Американский президент заявил, что Вашингтон находится очень близко к достижению соглашения с Ираном и что дальнейшая военная эскалация может разрушить дипломатические усилия. По словам Трампа, договоренность могла быть достигнута уже в ближайшие дни.
В ряде интервью Трамп также подчеркнул, что не хочет дальнейшего расширения конфликта и считает необходимым вернуть стороны за стол переговоров.
Израиль все же нанес ответный удар
Несмотря на призывы Вашингтона, ночью и утром 8 июня Армия обороны Израиля объявила о нанесении ударов по военным объектам в западной и центральной части Ирана. Израильские военные заявили, что операция стала прямым ответом на иранскую ракетную атаку.
По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в нескольких районах Ирана, включая окрестности Тегерана и Исфахана. Иранские власти начали оценку последствий ударов.