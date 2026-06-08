Новая эскалация на Ближнем Востоке: Иран нанес ракетный удар по Израилю

По данным израильских военных, Иран выпустил по Израилю несколько волн баллистических ракет. Различные источники сообщают о десяти–двенадцати ракетах. Воздушная тревога была объявлена не только на севере страны, но и в центральных районах Израиля. Часть ракет была перехвачена системами противоракетной обороны.