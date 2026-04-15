Пугачева отпраздновала 77-летие на Кипре в кругу семьи - поздравил даже Киркоров
В среду Алла Пугачева отпраздновала 77-летие в окружении самых близких на Кипре. Ради этого дня семья съехалась из разных стран, а коллеги и близкие не скупились на теплые слова в адрес Примадонны.
Среди гостей был внук Никита Пресняков, который уже несколько лет обустраивает жизнь в США. Приехала и дочь Кристина Орбакайте — вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. По дороге на ужин в Лимасоле певица поделилась семейным видео с родными — в кадре появились ее сын, супруг и младший брат Гарри. В соцсетях Кристина написала поздравительные слова:
Позже вечером вся семья почти одновременно опубликовала общее фото, на котором собрались все участники праздника. Снимок быстро разлетелся по соцсетям и вызвал волну эмоций у поклонников. В комментариях Пугачевой желали здоровья, долгих лет и восхищались тем, как выросли ее дети.
Главные слова прозвучали со стороны супруга Максима Галкина, который опубликовал фотографию жены. На снимке Алла Борисовна в изящной черной шляпке улыбается, глядя в камеру. Шоумен написал: "С днем рождения, любимая красотка!"
Не остались в стороне и звездные друзья. Филипп Киркоров посвятил бывшей супруге отдельный пост, собрав архивные кадры и признавшись, что она занимает важное место в его жизни. В своем обращении он назвал ее великой певицей и выразил надежду на новую встречу.
Теплые слова прозвучали и от Игоря Николаева, несмотря на прежние разногласия. Композитор пожелал Пугачевой счастья, здоровья и благополучия ее детям, подчеркнув уважение и значимость артистки.