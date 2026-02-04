"Пришла обозначить территорию": мачо-фото Галкина взорвали соцсеть, а затем появилась Пугачева

Максим Галкин с семьей провел январь в Куршевеле: снег, горы, лыжи — и регулярные сторис и посты в Instagram, где он появляется то на фоне шале, то на прогулке, то в кадре с детьми. Но интернет, как это часто бывает, зацепился вовсе не за Куршевель, а за самого Галкина, потому что в какой-то момент он выложил фото, после которого у подписчиков случилась коллективная пауза: «Подождите… это точно Максим?», «Я два раза пролистала назад — не узнала». На снимке — темная шапка, аккуратная щетина, короткая дубленка с меховой отделкой, уверенный взгляд и очень кинематографичный зимний фон. И в комментариях тут же пошло: «Ну все, Куршевель сделал свое», «Тут какой-то новый человек», «Это что, теперь так выглядит Галкин?».