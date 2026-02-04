"Пришла обозначить территорию": мачо-фото Галкина взорвали соцсеть, а затем появилась Пугачева
Куршевель для Максима Галкина внезапно превратился не просто в горнолыжный отдых, а в маленькую интернет-сенсацию. Стоило артисту показать несколько фото в новом образе - с брутальной щетиной, в шапке и с неожиданно рельефными плечами, - как лента взорвалась: «Это точно он?», «Я не узнала!», «Когда успел так преобразиться?».
Максим Галкин с семьей провел январь в Куршевеле: снег, горы, лыжи — и регулярные сторис и посты в Instagram, где он появляется то на фоне шале, то на прогулке, то в кадре с детьми. Но интернет, как это часто бывает, зацепился вовсе не за Куршевель, а за самого Галкина, потому что в какой-то момент он выложил фото, после которого у подписчиков случилась коллективная пауза: «Подождите… это точно Максим?», «Я два раза пролистала назад — не узнала». На снимке — темная шапка, аккуратная щетина, короткая дубленка с меховой отделкой, уверенный взгляд и очень кинематографичный зимний фон. И в комментариях тут же пошло: «Ну все, Куршевель сделал свое», «Тут какой-то новый человек», «Это что, теперь так выглядит Галкин?».
Дальше стало еще веселее. В ленте появились селфи в спортивной одежде — и подписчики неожиданно переключились в режим фитнес-экспертов. «Стоп, а плечи откуда?», «Пока я работала, человек успел накачаться?», «Это вообще законно так резко преображаться?» — писали одни. Другие честно признавались: «Я не фанатка, но пришла почитать комментарии, потому что все обсуждают», «У меня ощущение, будто я случайно открыла не тот аккаунт».
Конечно, без версии про обработку тоже не обошлось. Под фото сразу появились знакомые современные подозрения: «Не верю, это нейросети», «Слишком идеально, где подвох?», «Тут точно какое-то приложение поработало».
Но им тут же отвечали: «Да вы что, это просто свет и ракурс», «Человек просто хорошо выглядит, смиритесь», «Наконец-то мужчина стал выглядеть как мачо — и всем срочно нужно объяснение».
И как раз в тот момент, когда казалось, что вся эта история так и останется «сериалом про нового Галкина», он добавил фото, которое мгновенно сменило тон обсуждения. В кадре появилась Алла Пугачева - и тоже в шапочке! И лента тут же зажила новой жизнью. «Алла Борисовна пришла проверить обстановку», «Она просто зашла и такая: все, девочки, спокойно», «Ну вы сейчас всех поклонниц распугаете такими фото», «После того как Макса признали открытием 2026, Алла тут как тут. Скажем так, пришла обозначить территорию».