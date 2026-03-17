Жители Балтии не готовы к реальному кризису по одной банальной причине
Жители стран Балтии чувствуют себя в безопасности и к кризисам почти не готовы: лишь около четверти способны продержаться 72 часа без помощи — такие данные показало новое исследование.
В городах Балтийского региона жители чувствуют себя достаточно безопасно, однако их реальная готовность к кризисным ситуациям остается низкой. К таким выводам пришли исследователи, изучив восприятие угроз и уровень подготовки населения. Ведущая исследовательница факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Иева Бирка представила результаты исследования в эфире программы «Preses klubs» на TV24.
По ее словам, цель работы — понять, как люди на индивидуальном уровне воспринимают угрозы и насколько готовы действовать в случае кризиса:
«То, что мы пытаемся сделать этим исследованием, — это посмотреть на индивидуальный уровень. Понять, какова готовность, как воспринимаются угрозы, что именно беспокоит жителей городов и насколько они готовы или не готовы действовать в таких ситуациях».
Исследование охватило крупнейшие города региона — Ригу, Вильнюс, Таллин, Хельсинки, а также города Германии.
«Первое, что мы пытаемся выяснить, — это общее чувство безопасности, насколько люди чувствуют себя безопасно в городах Балтийского региона». Однако именно это чувство безопасности, по словам исследовательницы, снижает готовность к возможным кризисам: «Жители чувствуют себя очень безопасно, они считают, что в ближайшие десять лет, скорее всего, ничего такого не произойдет, где им самим пришлось бы активно реагировать».
В результате практическая подготовка оказывается крайне низкой. Речь идет, в частности, о так называемой 72-часовой готовности — наличии запасов воды, еды и необходимых вещей:
«То, что показывают наши данные, — ситуация во всех этих крупных городах очень похожа, и жители не готовы. Возможно, только от одной пятой до одной четверти жителей могли бы обеспечить себе самостоятельное выживание в течение 72 часов».
По словам Бирки, у многих отсутствуют даже базовые элементы подготовки: «Запасы воды, еды или даже заранее оговоренные места встречи с семьей на случай отсутствия связи — все это на очень низком уровне».
При этом исследование выявило различия в уровне информированности. Например, в Вильнюсе, который географически ближе к границе с Россией, люди чаще знают, как действовать в экстренных ситуациях: «Люди знают, где находятся укрытия, знают, что делать, если звучат сирены». Тем не менее даже там материальная подготовка остается недостаточной: «Но с точки зрения материального обеспечения эти уровни по-прежнему критически низкие».