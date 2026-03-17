Почтовая революция: Latvijas Pasts меняет формат обслуживания и усиливает свое присутствие
VAS Latvijas Pasts, управляющее самой широкой сетью почтоматов в стране, продолжает модернизировать и очные точки обслуживания клиентов. В этом году предприятие откроет еще восемь клиентских центров, из них три будут доступны посетителям уже с 26 марта.
С 2025 года Latvijas Pasts улучшил клиентский опыт, переведя около 30 % очных точек обслуживания в современную среду. В ряде городов Латвии открыт 21 клиентский центр устойчивого концепта, а в 28 пунктах обслуживания доступны не только почтовые и платежные, но и государственные и муниципальные услуги.
В основном клиентские центры расположены в торговых центрах с высокой проходимостью, что позволяет органично вписать их в повседневные маршруты посетителей. Это дает возможность получить услуги компании параллельно с другими повседневными покупками, не планируя отдельный визит. Кроме того, чаще всего они доступны посетителям и по вечерам, и в выходные дни, становясь центральными точками обслуживания в регионах, куда приезжают жители со всего края.
Оказывая почтовые и платежные услуги в торговых центрах, обеспечивается доступная среда также для людей с функциональными ограничениями и родителей с детскими колясками.
Клиентские центры нового концепта в 2025 году были открыты в ряде городов Латвии: Айзкраукле, Елгаве, Юрмале, Кекаве, Лиепае, Огре, Риге, Саласпилсе, Салдусе, Сигулде, Талси и Улброке.
Самый крупный и современный клиентский центр в прошлом году был открыт в Даугавпилсе, где, помимо стандартного набора почтовых и платежных услуг, предусмотрена отдельная зона выдачи отправлений. Также в Даугавпилсе, Салдусе, Лиепае, Айзкраукле, Улброке и в Риге, в клиентском центре Alfa, для посетителей доступна отдельная зона самообслуживания для упаковки и взвешивания отправлений.
В 2026 году компания уже открыла клиентские центры в Марупе, Смилтене и Тукумсе. До конца года Latvijas Pasts дополнит инфраструктуру как в Риге, так и в регионах еще восемью клиентскими центрами. Ближайшие из них откроются 26 марта: клиентский центр Domina (ул. Иерикю, 3), клиентский центр Spice (в торговом центре Spice Life, ул. Яунмоку, 13) и клиентский центр Damme (проспект Курземес, 1а, Рига).
Жители положительно оценивают преимущества клиентских центров, что подтверждает и прошлогодняя кампания подписки на печатные издания: количество оформленных подписок в клиентских центрах, расположенных в торговых центрах, увеличилось в среднем на 12 %, например, в Лиепае, Цесисе и Талси.