Бывший муж Эми Уайнхаус сделал неожиданное заявление о ее зависимости и последнем разговоре с ней
Бывший муж Эми Уайнхаус Блейк Филдер-Сивил заявил, что не считает себя единственным виновником трагической смерти певицы, хотя и признает, что сыграл свою роль в ее наркотической зависимости. По его словам, незадолго до смерти артистки они вновь начали общаться и даже обсуждали возможное воссоединение.
Эми Уайнхаус умерла в 2011 году в своем доме в лондонском Кэмдене в возрасте 27 лет. К тому моменту она уже долгое время боролась с алкогольной и наркотической зависимостью, проходила лечение и страдала от тревожности. По итогам двух расследований было установлено, что причиной ее смерти стало случайное отравление алкоголем: уровень алкоголя в крови певицы в пять раз превышал допустимую норму для водителя.
В подкасте We Need To Talk Филдер-Сивил сказал, что давно знает, как многие воспринимают его роль в судьбе Уайнхаус.
«Я понимаю, что многие люди, особенно те, кто читал СМИ 20 лет назад, считают, что смерть Эми — это моя ответственность. Я никогда не уклонялся от ответственности. Если я что-то сделал, я это признаю. Да, у меня была в этом своя роль», — сказал он.
Блейк и Эми поженились в 2007 году после стремительного романа, начавшегося со случайной встречи в одном из пабов Кэмдена. Их отношения были бурными и созависимыми, а позже нашли отражение в знаменитом альбоме Уайнхаус Back to Black, который стал для нее последним студийным релизом.
При этом Филдер-Сивил заявил, что не согласен с распространенным мнением, будто именно он втянул певицу в употребление наркотиков. Он утверждает, что еще до знакомства с ним Уайнхаус уже пробовала кокаин.
«Мне приходится в какой-то мере защищать себя, потому что несправедливо, когда люди верят в неправду. Эми начала пробовать кокаин еще до меня. Об этом было известно», — сказал он.
В то же время Блейк не стал отрицать, что именно с ним Уайнхаус впервые попробовала героин.
«Да, впервые она попробовала его со мной. Но не было никакого подстрекательства. Это не было чем-то вроде: “Надеюсь, она станет наркозависимой”. Ничего подобного. Это было просто: “Хочешь попробовать?”» — заявил он.
Он также подчеркнул, что сама Эми принимала решения и продолжала пить, даже когда понимала, что алкоголь уже наносит ей серьезный вред.
«У Эми была своя воля. И это не неуважение к ней. Она делала то, что хотела, и даже зная, что алкоголь ей вредит, продолжала», — сказал Филдер-Сивил.
Бывший муж певицы рассказал и о последних разговорах с ней. На момент смерти Уайнхаус он находился в тюрьме в Лидсе, где отбывал срок за кражу со взломом и преступления, связанные с оружием. По его словам, всего за несколько дней до трагедии они обсуждали возможность снова сойтись.
«На той неделе, когда Эми умерла, я был в тюрьме. Мы все еще говорили о том, что, возможно, могли бы снова быть вместе. Окончательно я понял, что этого уже не произойдет, когда мне сообщили о ее смерти», — сказал он.
Филдер-Сивил также признался, что новость о смерти Уайнхаус стала для него кошмаром. «Когда мне сказали, что она умерла, моя первая мысль была: это мой худший кошмар, этого не может быть. Мозг тут же пытался ухватиться за мысль, что это розыгрыш. Знаете, такие вещи происходят, а потом мне показали ссылку BBC, и, конечно, тогда я уже более отчетливо осознал, что это действительно случилось, но у меня сразу все поплыло в голове. И да, конечно, я держал себя в руках. Нельзя идти по тюремному крылу и плакать. Мне пришлось дождаться, пока я окажусь в камере. Мой сокамерник тогда оказался очень надежным человеком. Он увидел это в новостях и сразу меня обнял. Я расплакался. Он тоже начал плакать. Странно, но в тот момент меня поддержал человек, которого я знал всего несколько недель. Это было единственное утешение в тот момент, когда я потерял эту огромную, важнейшую часть своей жизни, большую часть своего сердца. Человека, которого я больше никогда не увижу, не услышу и вообще никогда больше не встречу. Это было слишком тяжело».