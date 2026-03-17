Бывший муж Эми Уайнхаус сделал неожиданное заявление о ее зависимости и последнем разговоре с ней

Филдер-Сивил также признался, что новость о смерти Уайнхаус стала для него кошмаром. «Когда мне сказали, что она умерла, моя первая мысль была: это мой худший кошмар, этого не может быть. Мозг тут же пытался ухватиться за мысль, что это розыгрыш. Знаете, такие вещи происходят, а потом мне показали ссылку BBC, и, конечно, тогда я уже более отчетливо осознал, что это действительно случилось, но у меня сразу все поплыло в голове. И да, конечно, я держал себя в руках. Нельзя идти по тюремному крылу и плакать. Мне пришлось дождаться, пока я окажусь в камере. Мой сокамерник тогда оказался очень надежным человеком. Он увидел это в новостях и сразу меня обнял. Я расплакался. Он тоже начал плакать. Странно, но в тот момент меня поддержал человек, которого я знал всего несколько недель. Это было единственное утешение в тот момент, когда я потерял эту огромную, важнейшую часть своей жизни, большую часть своего сердца. Человека, которого я больше никогда не увижу, не услышу и вообще никогда больше не встречу. Это было слишком тяжело».