Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Латвии оказалась в разы выше, чем в среднем по ЕС

Новый план улучшений в этой сфере предусматривает оптимизацию метода расчета риска заболеваемости. Как сообщили в Минздраве, к 2024 году в соответствующей возрастной группе в практиках семейных врачей были зарегистрированы 1,1 млн пациентов, из которых проверку SCORE должны были пройти 215 тыс. жителей, однако прошли только 19 тыс., или 8,9% пациентов. "Многие знают, что факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний являются курение, повышенное артериальное давление и высокий холестерин. Но это нужно объединить понятным образом, чтобы мы могли объяснить пациенту, что его ожидает в будущем. Это не придуманная семейными врачами или местными кардиологами система, а рекомендованный Европейским обществом кардиологов алгоритм оценки риска. И это не так просто, потому что необходимо не только получить данные пациента, но и уделить время их оценке. В Латвии еще не создана электронная система, в которую можно было бы ввести показатели холестерина и другие данные для расчета рисков. Решив заняться оценкой риска, врач принимает решение, какие скрининговые обследования необходимы пациенту. И за весь процесс оценки пациента государство платит нам десять евро", - рассказал представитель правления Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, семейный врач из Стальгене Айнис Дзалбс.