Как карта ляжет? Чемпионат Европы по бриджу обещает принести Латвии до 5 млн евро, но премьер в этом не уверен

По словам Рубинса, каждый из гостей проведет в Риге в среднем не менее недели. В сумме это составит более 16 тысяч ночевок. Согласно оценкам Рижского агентства по туризму и развитию, прямой доход только для бюджета Риги может составить около 270 тысяч евро, а для государственного бюджета — до одного миллиона евро. При этом общий дополнительный экономический эффект для страны оценивается примерно в пять миллионов евро.