Как карта ляжет? Чемпионат Европы по бриджу обещает принести Латвии до 5 млн евро, но премьер в этом не уверен
Споры вокруг финансирования проведения в Риге чемпионата Европы по бриджу набирают обороты. Организаторы уверены, что турнир принесет Латвии миллионы евро, тысячи гостей и международную известность, однако премьер-министр не видит причин выделять на него государственные средства.
Этим летом, с 27 июня по 15 июля, впервые в истории чемпионаты Европы по бриджу EuroBridge2026 пройдут в странах Балтии. Местом проведения выбрана Рига. Среди политиков и чиновников начались дискуссии о том, насколько целесообразно выделять государственное финансирование на проведение этого чемпионата.
В распространенном для СМИ заявлении член правления компании Bridža Akadēmija Карлис Рубинс, участвующей в организации турнира, заявил, что чемпионат поможет сделать Латвию более узнаваемой на международной арене, укрепит ее репутацию и принесет ощутимую экономическую выгоду.
Сначала в латвийской столице будут соревноваться национальные сборные, а затем молодежные команды. В общей сложности оба турнира соберут более тысячи игроков, их тренеров, судей, болельщиков и представителей руководства Европейской лиги бриджа. Всего ожидается около 2000 участников из 32 стран.
По словам Рубинса, каждый из гостей проведет в Риге в среднем не менее недели. В сумме это составит более 16 тысяч ночевок. Согласно оценкам Рижского агентства по туризму и развитию, прямой доход только для бюджета Риги может составить около 270 тысяч евро, а для государственного бюджета — до одного миллиона евро. При этом общий дополнительный экономический эффект для страны оценивается примерно в пять миллионов евро.
«Государство не только вернет вложенные средства, но и существенно пополнит бюджет. Спортивные мероприятия такого масштаба всегда являются прибыльными независимо от того, входят ли они в программу Олимпийских игр», — отметил член правления Bridža Akadēmija.
По его мнению, проведение чемпионата также положительно скажется на международной репутации Риги и всей Латвии. «Большое значение будет иметь то, насколько успешно нам — Латвийской федерации бриджа, компании Bridža Akadēmija, а также более чем 60 техническим сотрудникам и волонтерам — удастся реализовать все организационные планы», — подчеркнул Рубинс.
Он также считает, что турнир позволит привлечь дополнительное внимание к Латвии в социальных сетях. Хотя в Ригу приедет лишь небольшая часть мирового сообщества любителей бриджа, среди гостей будут и мировые звезды этого вида спорта, а также другие известные личности. Это, по мнению организаторов, обеспечит широкое внимание международного бридж-сообщества к латвийской столице.
Рубинс отдельно подчеркнул, что чемпионат Европы по бриджу не является закрытым мероприятием для узкого круга людей. «Это одно из крупнейших событий года в мире бриджа. И поверьте мне, это далеко не маленькое сообщество, хотя в Латвии популярность бриджа пока растет постепенно», — заявил он. По его словам, в Европейской лиге бриджа зарегистрированы 42 страны, а общее число спортсменов составляет 288 846 человек.
Кроме того, все желающие смогут познакомиться с бриджем на специальных мероприятиях, которые пройдут 4, 5, 11 и 12 июля в Международном выставочном центре «Кипсала». Участники, включая детей от шести лет, смогут изучить основы игры и почувствовать атмосферу чемпионата.
Тем не менее ранее сообщалось, что премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс не видит необходимости выделять государственное финансирование на проведение чемпионата по бриджу.