В Польше убили российского художника и акциониста Семена Скрепецкого - он делал карикатуры на Путина и Сталина

Семен Скрепецкий — российский художник, музыкант и блогер. Он известен своими сатирическими, политическими и антивоенными картинами. Чаще всего он делал карикатуры на Владимира Путина и Иосифа Сталина. В 2021 году он уехал из России в Польшу из-за риска политического преследования.