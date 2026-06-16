В Польше убили российского художника и акциониста Семена Скрепецкого - он делал карикатуры на Путина и Сталина
15 июня утром в городе Бяла-Подляска на востоке Польши был застрелен 44-летний россиянин, сообщает Polsat News. Nexta и SOTA пишут, что убитым является художник-карикатурист и акционист Семен Скрепецкий.
Нападение произошло в понедельник около 10 утра в городе Бяла-Подляска на границе Польши и Беларуси. По данным полиции, неизвестный произвел несколько выстрелов в россиянина, после чего скрылся. Пострадавший скончался от полученных ранений.
Причины нападения неизвестны, личность преступника пока не установлена. По непроверенным данным, предполагаемого убийцу привез таксист из Беларуси. После нападения преступник попытался скрыться на территории белорусского консульства, но его успели задержать.
SOTA со ссылкой на телеграм-канал DzikMedia пишет, что жертвой нападения стал именно Скрепецкий. Nexta отмечает, что художник проживал в Бяле-Подялске в лагере для беженцев. Позднее он остался жить в городе вместе с семьей.
Семен Скрепецкий — российский художник, музыкант и блогер. Он известен своими сатирическими, политическими и антивоенными картинами. Чаще всего он делал карикатуры на Владимира Путина и Иосифа Сталина. В 2021 году он уехал из России в Польшу из-за риска политического преследования.
На прошлой неделе Скрепецкий провел перформанс в Берлине — он пришел к Брандербургским воротам в лаптях, с привязанным к штанам российским флагом и картиной, на которой был изображен Сталин, «кормящий» Путина.