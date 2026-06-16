Получили штраф за парковку? В каких случаях его можно оспорить
Штраф за парковку в Латвии не всегда нужно сразу оплачивать: в некоторых случаях его можно оспорить. Главное — быстро проверить, кто выписал штраф, правильно ли указаны данные, были ли видны знаки и есть ли доказательства, которые подтверждают вашу позицию.
Сначала нужно понять, какой именно штраф вы получили
В Латвии условно можно выделить несколько разных ситуаций.
Первая — административный штраф за нарушение правил остановки или стоянки. Его может выписать, например, муниципальная полиция, если машина стояла под запрещающим знаком, на тротуаре, на газоне, слишком близко к перекрестку, на месте для инвалидов без права на это или в другом запрещенном месте.
Если водителя на месте нет, решение о штрафе оформляется без его присутствия. Согласно правилам Кабинета министров, один экземпляр решения прикрепляют к автомобилю на видном месте, второй направляют лицу, привлекаемому к ответственности, а третий хранится в учреждении, которое ведет административный процесс. Если человек зарегистрирован в электронной системе CSDD и согласился получать сообщения электронно, решение могут направить электронно.
Вторая ситуация — так называемая постоплата за муниципальную платную стоянку, например в Риге. Это не всегда то же самое, что административный штраф. У Rīgas satiksme постоплата применяется, если не была внесена предоплата за стоянку или если фактическое время стоянки превысило оплаченное более чем на 15 минут. Размер постоплаты зависит от зоны: например, в Риге это 20,50 евро в зоне A, 17 евро в зоне B, 13,50 евро в зоне C, 53 евро в зоне R, 10 евро в зоне D и 6 евро в зоне V.
Третья ситуация — «штраф» на частной парковке, например у торгового центра или частного оператора. Юридически это чаще всего не административный штраф, а договорная санкция за нарушение правил пользования парковкой. В таких случаях спор обычно идет не с полицией, а с оператором парковки. Практика по частным стоянкам в Латвии уже не раз становилась предметом внимания Центра защиты прав потребителей, в том числе из-за несоразмерных или несправедливых условий.
Когда штраф действительно можно оспаривать
Оспаривать штраф имеет смысл, если вы можете показать, что нарушения не было или оно было зафиксировано неправильно.
Например, штраф можно попытаться оспорить, если дорожный знак был закрыт деревьями, снегом, строительными конструкциями или стоял так, что водитель объективно не мог его увидеть. То же касается разметки: если она стерта, занесена снегом или противоречит установленным знакам, это может быть важным аргументом. Но одной фразы «я не заметил знак» недостаточно — нужны фотографии места, желательно сделанные сразу после получения штрафа.
Еще одно основание — неправильная фиксация автомобиля. В решении должны быть корректно указаны данные машины, место, время и суть нарушения. Если в номере автомобиля ошибка, указано неверное место или время, это может поставить под сомнение само решение. Особенно важно проверить, не перепутана ли зона платной стоянки, дата, адрес или регистрационный номер.
Штраф также можно оспаривать, если стоянка была оплачена, но система этого не учла. Например, водитель оплатил парковку через приложение, SMS или автомат, но из-за технической ошибки данные не отразились у контролера. В таком случае нужно приложить подтверждение оплаты: чек, банковскую выписку, скриншот из приложения, SMS или электронный чек.
Отдельная ситуация — разрешения. Если у водителя было действующее разрешение жителя, разрешение для лица с инвалидностью или другое право пользоваться конкретным местом, но это не было учтено, такие документы нужно приложить к жалобе. Важно, чтобы разрешение действительно действовало именно в этом месте и в это время.
Есть и случаи крайней необходимости. Например, если водитель остановился из-за внезапной поломки автомобиля, резкого ухудшения самочувствия или другой объективной ситуации, которую можно подтвердить документами. Но здесь важно помнить: такой аргумент работает только тогда, когда обстоятельства действительно были исключительными и подтверждаемыми.
Если за рулем был не владелец автомобиля
В Латвии штраф за нарушение, зафиксированное без присутствия водителя, часто приходит владельцу автомобиля. Но если владелец в момент нарушения не управлял машиной, это тоже можно указать при обжаловании.
CSDD разъясняет, что если владелец транспортного средства не был водителем в момент нарушения, он при обжаловании решения должен указать человека, который управлял автомобилем в момент нарушения. Это особенно важно в семьях, компаниях, при аренде машины или когда автомобилем пользуются несколько человек.
Куда и в какие сроки подавать жалобу
По общему правилу решение по делу об административном нарушении можно обжаловать вышестоящему должностному лицу в течение 10 рабочих дней со дня сообщения решения. Жалоба подается тому должностному лицу, которое приняло решение, а затем вместе с материалами дела направляется на рассмотрение по подведомственности. В самом решении всегда должно быть указано, куда и в какой срок его можно обжаловать.
Рижская муниципальная полиция также указывает, что жалобу по административному делу можно подать в течение 10 рабочих дней со дня сообщения полного решения. Жалоба должна быть подписана — либо безопасной электронной подписью, либо от руки.
В жалобе нужно указать, кому она адресована, данные заявителя, какое решение обжалуется, в чем именно заключается его неправильность, чего заявитель просит, какие документы прилагаются, а также дату составления жалобы.
Что приложить к жалобе
Лучше всего работают не эмоции, а доказательства. К жалобе стоит приложить фотографии места, дорожных знаков, разметки и расположения автомобиля. Если вопрос связан с оплатой — подтверждение платежа. Если был технический сбой — скриншоты приложения, SMS, банковские данные. Если машина сломалась — документ из сервиса или фото поломки. Если была медицинская причина — подтверждение обращения за помощью, если оно есть.
Если водитель считает, что знак был плохо виден, полезно сделать фотографии с той точки, откуда автомобиль подъезжал к месту стоянки. Если знак закрыт ветками или снегом, это должно быть видно на снимке. Если спор связан с временем, важны данные, которые подтверждают, когда автомобиль был припаркован и когда уехал.
Когда спорить почти бесполезно
Не каждый штраф удастся отменить. Если знак был виден, разметка понятна, стоянка не была оплачена, а водитель просто не успел, забыл или «отошел на пять минут», шансы обычно невысокие.
Слабым аргументом будет и фраза «там все так ставят». Нарушение других водителей не дает права нарушать правила. То же касается ситуации, когда водитель поставил машину «ненадолго» на тротуаре, у подъезда, на месте для инвалидов или в зоне действия запрещающего знака.