Получили штраф за парковку? В каких случаях его можно оспорить

Вторая ситуация — так называемая постоплата за муниципальную платную стоянку, например в Риге. Это не всегда то же самое, что административный штраф. У Rīgas satiksme постоплата применяется, если не была внесена предоплата за стоянку или если фактическое время стоянки превысило оплаченное более чем на 15 минут. Размер постоплаты зависит от зоны: например, в Риге это 20,50 евро в зоне A, 17 евро в зоне B, 13,50 евро в зоне C, 53 евро в зоне R, 10 евро в зоне D и 6 евро в зоне V.