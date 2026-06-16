В среду в Латвии сохранится облачная погода с умеренным ветром

Ночью прогнозируется западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха понизится до +9...+14 градусов. Днем скорость ветра в порывах достигнет 9-14 метров в секунду, во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до +15...+20 градусов.