На Андрейосте пройдет летний фестиваль с концертом Интарса Бусулиса и парадом яхт. Это бесплатно!

28 июня с 15:00 до 20:00 на Андрейосте, на улице Экспорта, 3A, пройдет Riga Riverside Festival — бесплатное мероприятие под открытым небом, которое уже третье лето собирает рижан и гостей города, чтобы вместе насладиться культурой, отдыхом и жизнью у воды в самом центре Риги. Фестиваль стал одним из любимых летних событий в Андрейосте, предлагая возможность провести день у Даугавы в спокойной и семейной атмосфере.