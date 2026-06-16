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На Андрейосте пройдет летний фестиваль с концертом Интарса Бусулиса и парадом яхт. Это бесплатно!
На Андрейосте пройдет бесплатный Riga Riverside Festival: гостей ждут концерты, семейные активности, уличная еда и парусный парад на Даугаве.
28 июня с 15:00 до 20:00 на Андрейосте, на улице Экспорта, 3A, пройдет Riga Riverside Festival — бесплатное мероприятие под открытым небом, которое уже третье лето собирает рижан и гостей города, чтобы вместе насладиться культурой, отдыхом и жизнью у воды в самом центре Риги. Фестиваль стал одним из любимых летних событий в Андрейосте, предлагая возможность провести день у Даугавы в спокойной и семейной атмосфере.
Открытие регаты Gulf of Riga Regatta 2024
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Фестиваль предложит разнообразную программу для разных поколений: бесплатные творческие мастерские, семейные активности, большие деревянные игры, а также ретро-карусели. В течение всего дня будет работать зона Street Food, где можно будет попробовать разнообразные современные блюда и напитки — устрицы, пиццу, бургеры, вафли, блюда на гриле и многое другое.
Для самых маленьких посетителей мероприятия специальное музыкальное выступление подготовит UKULELE. В течение дня гостей также порадуют Финькис и Интарс Бусулис вместе с Abonementa orķestris. За летнее настроение у Даугавы будет отвечать Dj Judzhen.
Кульминацией дня станет парусный парад GoRR на Даугаве, который пройдет с 18:00 до 19:00. В нем примут участие около 50 парусных яхт.
Мероприятие организуется, чтобы укрепить местное сообщество, популяризировать отдых у воды и поддержать развитие устойчивой городской среды.