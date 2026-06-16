Бродвей приедет в Юрмалу: в "Дзинтари" прозвучат знаменитые истории любви

В этот вечер прозвучат фрагменты из мюзиклов и фильмов «Призрак оперы», «Ла-Ла Ленд», «Звуки музыки», «Кошки», «Моя прекрасная леди», Wicked, «Джентльмены предпочитают блондинок» и других. На сцене выступят солисты Айя Витолиня, Даумантс Калниньш, Анния Путниня, Андрис Эрглис, Марта Григале и Дагнис Розиньш. Музыкальное сопровождение обеспечит инструментальный камерный оркестр под руководством Раймонда Петрауска. В концерте примут участие танцоры под руководством Иевы Кемлере, а также вокальный ансамбль. В роли ведущего вечера выступит обаятельный актер Латвийского Национального театра Эгил Мелбардис.