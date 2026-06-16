Бродвей приедет в Юрмалу: в "Дзинтари" прозвучат знаменитые истории любви
В концертном зале «Дзинтари» прозвучат хиты знаменитых бродвейских мюзиклов — от «Призрака оперы» до La La Land. Летний вечер в Юрмале посвятят историям любви, музыке, танцу и большим сценическим эмоциям.
10 июля в концертном зале «Дзинтари» прозвучит единственная и особая концертная программа «Хиты бродвейских мюзиклов. Истории любви». Слушатели смогут насладиться магией мелодий всемирно известных бродвейских мюзиклов, в которых оживают самые разные грани любви — романтической и страстной, взаимной и безответной, любви, которую можно найти в дружбе, надежде и повседневной жизни. Художественный руководитель концерта — Анния Путниня. Начало концерта — в 20:00.
В этот вечер прозвучат фрагменты из мюзиклов и фильмов «Призрак оперы», «Ла-Ла Ленд», «Звуки музыки», «Кошки», «Моя прекрасная леди», Wicked, «Джентльмены предпочитают блондинок» и других. На сцене выступят солисты Айя Витолиня, Даумантс Калниньш, Анния Путниня, Андрис Эрглис, Марта Григале и Дагнис Розиньш. Музыкальное сопровождение обеспечит инструментальный камерный оркестр под руководством Раймонда Петрауска. В концерте примут участие танцоры под руководством Иевы Кемлере, а также вокальный ансамбль. В роли ведущего вечера выступит обаятельный актер Латвийского Национального театра Эгил Мелбардис.
Эта концертная программа является продолжением летнего события 2025 года в концертном зале «Дзинтари», когда в Латвии впервые прозвучал концерт «Хиты бродвейских мюзиклов». Он получил большой отклик слушателей и вызвал вопрос — будет ли продолжение? Летний вечер 10 июля в Юрмале станет ответом на этот вопрос.
Билеты можно приобрести в сети Biļešu Paradīze.