Еще один крупный банк Латвии отказывается от русского языка раньше обязательного срока
Русский язык продолжает исчезать из банковского обслуживания в Латвии. После Swedbank аналогичное решение принял банк Luminor.
Крупные банки Латвии продолжают отказываться от использования русского языка в общении с клиентами еще до наступления обязательного законодательного срока. После Swedbank о соответствующих изменениях объявил банк Luminor.
Как сообщили на сайте учреждения, с 30 июня 2026 года цифровые каналы банка в Латвии — официальный сайт, интернет-банк и мобильное приложение, а также письменная коммуникация с клиентами будут доступны только на латышском и английском языках.
В банке пояснили, что изменения связаны с требованиями Закона о кредитных учреждениях. Согласно закону, финансовые услуги должны предоставляться на государственном языке, а также, при наличии согласия клиента и технической возможности банка, на любом другом официальном языке государства-члена Европейского союза или страны-кандидата на вступление в ЕС.
Для клиентов, которые до сих пор использовали русский язык в качестве основного языка общения с банком, изменения будут происходить автоматически. После вступления новых правил в силу их настройки будут переведены на латышский язык. При этом пользователи смогут самостоятельно выбрать латышский или английский язык интерфейса в интернет-банке и мобильном приложении.
В Luminor рекомендуют клиентам, желающим получать информацию на других языках, использовать автоматические переводчики или инструменты искусственного интеллекта. В то же время банк предупреждает, что такие переводы могут содержать неточности, поэтому официальной следует считать информацию на латышском или английском языках.
Одновременно банк подчеркивает, что полный отказ от других языков не планируется. Личное общение в отделениях и консультации по телефону смогут проходить и на других языках, если конкретный сотрудник банка владеет ими и сможет обеспечить обслуживание клиента.
Решение Luminor стало очередным шагом в изменении языковой политики финансового сектора Латвии. Ранее аналогичный курс взял Swedbank, который также начал постепенно отказываться от русского языка в цифровых сервисах и официальной коммуникации. Между тем известно, что требование об использовании латышского языка кредитным учреждениям необходимо обеспечить не позднее 30 сентября 2026 года.