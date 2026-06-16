Еще один крупный банк Латвии отказывается от русского языка раньше обязательного срока

Для клиентов, которые до сих пор использовали русский язык в качестве основного языка общения с банком, изменения будут происходить автоматически. После вступления новых правил в силу их настройки будут переведены на латышский язык. При этом пользователи смогут самостоятельно выбрать латышский или английский язык интерфейса в интернет-банке и мобильном приложении.