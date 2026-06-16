Единственная женская тюрьма Латвии критически устарела - скоро начнут строить новую

Новая женская тюрьма в Цесисе может быть построена в конце 2028 года, а в Лиепайскую тюрьму в конце июня переведут последних заключенных из Елгавской тюрьмы, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции начальник Управления мест заключения (УМЗ) Дмитрий Калин. УМЗ в настоящее время работает над подготовкой договора о строительстве нового корпуса тюрьмы в Цесисе, который планируется заключить осенью.