Единственная женская тюрьма Латвии критически устарела - скоро начнут строить новую
Фото: Shutterstock
В 2028 году в Цесисе может быть построена новая женская тюрьма.
В Латвии

Единственная женская тюрьма Латвии критически устарела - скоро начнут строить новую

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Единственная женская тюрьма Латвии в Ильгюциемсе настолько устарела, что полноценно отбывать наказание там невозможно. Новую должны построить в Цесисе — но случится это не скоро.

Новая женская тюрьма в Цесисе может быть построена в конце 2028 года, а в Лиепайскую тюрьму в конце июня переведут последних заключенных из Елгавской тюрьмы, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции начальник Управления мест заключения (УМЗ) Дмитрий Калин. УМЗ в настоящее время работает над подготовкой договора о строительстве нового корпуса тюрьмы в Цесисе, который планируется заключить осенью.

"Если все пойдет успешно, то до конца года состоится закупка. В 2027 и 2028 годах будет проходить строительство, и в конце 2028 года работы могут быть завершены", - рассказал Калин.

С началом работы новой Лиепайской тюрьмы в начале мая начался перевод заключенных из Елгавской тюрьмы. Вчера в этой тюрьме оставалось 80 заключенных, подлежащих переводу. Десять заключенных должны быть освобождены до конца июня, в том числе последний заключенный будет освобожден 28 июня. 1 июля тюрьма будет закрыта.

В новой Лиепайской тюрьме предусмотрено 1200 мест для заключенных. Весь комплекс состоит из шести различных зданий.

Открытие Лиепайской тюрьмы

В Латвии открыли новую Лиепайскую тюрьму, которую называют самым технологически развитым объектом в системе мест заключения.

Гривское отделение Даугавгривской тюрьмы планируется закрыть в середине декабря.

В настоящее время единственным местом заключения для женщин в Латвии является Ильгюциемская тюрьма. Осенью прошлого года в Ильгюциемской тюрьме находилось почти 200 заключенных. Инфраструктура этой тюрьмы критически устарела и не может использоваться для полноценного исполнения наказания и ресоциализации. В Цесисе также находится воспитательное учреждение для несовершеннолетних.

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