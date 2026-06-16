На донышке: Диана Шурыгина стала фигуранткой дела о распространении порнографии
Скандально известную героиню российского ток-шоу "Пусть говорят" Диану Шурыгину в России подозревают в распространении порнографических материалов, и расследование уже привело к обыскам и уголовному делу.
Диана Шурыгина, получившая широкую известность после резонансной истории с изнасилованием и участия в программе «Пусть говорят», стала фигуранткой уголовного дела о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.
После телевизионной известности Диана Шурыгина развивала блогерскую деятельность, вышла замуж, а после развода активно вела социальные сети. Также СМИ неоднократно сообщали о ее работе на платформе OnlyFans, где публиковался контент для взрослых. Сама Шурыгина ранее подтверждала, что вела такой аккаунт, однако утверждала, что давно прекратила заниматься этим проектом.
По данным СМИ, расследование может быть связано с публикацией интимного контента в закрытых Telegram-каналах. Такую версию озвучил бывший возлюбленный блогера, предприниматель Святослав Гусев. Он предположил, что именно распространение подобных материалов могло привлечь внимание правоохранительных органов.
Происходит все это на фоне продолжающейся в России кампании по защите традиционных ценностей. Пока чиновники рассуждают о духовных скрепах и нравственных ориентирах, правоохранительные органы все внимательнее присматриваются к нарушителям нравственности.
Известно, что 11 июня суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство о проведении неотложного обыска по месту жительства Шурыгиной в Москве. При этом информация о мере пресечения остается противоречивой. Ряд СМИ сообщил, что блогер может находиться в следственном изоляторе, однако другие источники утверждают, что суд отправил ее под домашний арест до 19 июля. Официального комментария от правоохранительных органов по этому поводу пока не поступало.
Диана Шурыгина стала известна на всю страну в 2017 году после нескольких выпусков программы «Пусть говорят», посвященных делу об изнасиловании в Ульяновске. На тот момент 16-летняя девушка заявила, что стала жертвой своего знакомого Сергея Семенова. Суд признал его виновным и первоначально приговорил к восьми годам лишения свободы. Позднее наказание было смягчено до трех лет и трех месяцев, а в 2018 году Семенов вышел на свободу условно-досрочно.
История вызвала огромный общественный резонанс и разделила общество на два лагеря. Выпуски ток-шоу стали одними из самых обсуждаемых в истории российского телевидения, а сама Шурыгина на долгое время превратилась в одну из самых узнаваемых фигур русскоязычного интернета.