На донышке: Диана Шурыгина стала фигуранткой дела о распространении порнографии

Известно, что 11 июня суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство о проведении неотложного обыска по месту жительства Шурыгиной в Москве. При этом информация о мере пресечения остается противоречивой. Ряд СМИ сообщил, что блогер может находиться в следственном изоляторе, однако другие источники утверждают, что суд отправил ее под домашний арест до 19 июля. Официального комментария от правоохранительных органов по этому поводу пока не поступало.