Активисты дошли до суда: борьба с ветряками в Латвии вышла на новый уровень

В заявлении в суд указано, что ряд существенных вопросов не был рассмотрен в достаточном объёме либо их рассмотрение было перенесено на более поздние этапы реализации проекта. По мнению общества, это противоречит самой сути оценки воздействия на окружающую среду, поскольку именно до утверждения проекта должны быть установлены наиболее существенные последствия для окружающей среды, здоровья людей и качества жизни.