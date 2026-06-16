Активисты дошли до суда: борьба с ветряками в Латвии вышла на новый уровень
Общество Drosme Darīt обратилось в Административный районный суд с просьбой отменить распоряжение Кабинета министров, которым было одобрено строительство парка ветряных электростанций EKO Ziemeļi в волостях Эдоле и Падуре Кулдигского края.
Как сообщает общество, административный районный суд принял заявление к рассмотрению и возбудил административное дело. Суд обязал Кабинет министров и Государственную службу окружающей среды в течение месяца представить письменные объяснения и все документы, имеющие значение для рассмотрения дела. После получения этих материалов суд продолжит рассмотрение дела.
По мнению общества, решение Кабинета министров было принято на основании неполной оценки воздействия на окружающую среду, а также без должной оценки возражений и предложений, представленных общественностью, экспертами и компетентными учреждениями.
В заявлении в суд указано, что ряд существенных вопросов не был рассмотрен в достаточном объёме либо их рассмотрение было перенесено на более поздние этапы реализации проекта. По мнению общества, это противоречит самой сути оценки воздействия на окружающую среду, поскольку именно до утверждения проекта должны быть установлены наиболее существенные последствия для окружающей среды, здоровья людей и качества жизни.
Общество обращает внимание на ряд аспектов, которые, по его мнению, были изучены недостаточно, включая влияние шума и низкочастотного шума, эффект мерцания, воздействие на птиц и летучих мышей, совокупное воздействие вместе с другими планируемыми ветропарками в регионе, а также ряд вопросов, связанных со строительством инфраструктуры.
Кроме того, общество считает недопустимой ситуацию, когда важные вопросы, такие как выбор конкретных технических решений, меры по снижению воздействия или механизмы мониторинга, оставляются для уточнения уже после утверждения проекта. По мнению заявителя, такой подход не соответствует принципу предосторожности и снижает превентивное значение оценки воздействия на окружающую среду.
Общество подчёркивает, что целью судебного разбирательства не является противодействие развитию возобновляемой энергетики или использованию ветровой энергии в целом. Напротив, общество поддерживает устойчивое развитие энергетики, одновременно считая, что решения по крупномасштабным промышленным проектам должны основываться на полноценной, качественной и юридически корректной оценке.
«Общество вправе ожидать, что перед утверждением проектов такого масштаба будут всесторонне оценены все существенные последствия для окружающей среды и качества жизни людей. Цель судебного разбирательства — добиться того, чтобы эти вопросы были рассмотрены по существу, а процесс принятия решений был прозрачным, законным и соответствующим общественным интересам», — заявил председатель правления общества Drosme Darīt Робертс Тенасс.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, у министров потребовали остановить проекты трех ветровых электростанций после того, как в Курземе рухнул ветрогенератор.