Последний-препоследний звонок: в Эдоле закрывается одна из старейших школ Курземе

В Кулдигском крае в следующем учебном году из-за нехватки учеников больше не будут работать две школы. В Эдоле учились 45 учеников, а в основной школе имени Зигфрида Анны Мейеровица в Кабиле — 38. В обоих местах не будет и дошкольных групп. В основном школьники из Кабиле выбрали продолжить обучение в находящейся неподалеку Вармe, а ученики из Эдоле — в Алсунге.