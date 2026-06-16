Последний-препоследний звонок: в Эдоле закрывается одна из старейших школ Курземе
В Эдоле Кулдигского края семь девятиклассников стали последними выпускниками школы, которую закрывают из-за нехватки детей. Эдольская основная школа просуществовала 204 года и была одной из старейших в Курземе. В этом году жители Эдоле вместо выпускного простились со школой: с цветами, добрыми пожеланиями выпускникам и словами благодарности педагогам.
Девятиклассники Эдольской основной школы — Патриция, Лаура, Элиса Виктория, Микс, Густс, Мадарс и Никс. Они — те, кто останется в истории школы как последний выпускной класс. Хотя сертификаты об основном образовании будут только во второй половине июня, школьники, их родители и педагоги решили собраться вместе раньше — независимо от результатов экзаменов — и попрощаться со школой, сообщает LSM+.
Эдольская основная школа была одной из старейших в Курземе. Она была основана в 1822 году, когда после отмены крепостного права началось открытие школ для крестьянских детей.
Со временем школа расширялась, обзаводясь новыми зданиями. Здесь также есть большой школьный музей, и почти на каждом шагу — подарки от выпускных классов. «Мой отец учился в этой школе, я сама училась, старший сын, мой брат тоже учились здесь. Это последний — ну, печальный момент, радости нет», — говорит жительница Эдоле, мама Микса Санита Клява.
В Кулдигском крае в следующем учебном году из-за нехватки учеников больше не будут работать две школы. В Эдоле учились 45 учеников, а в основной школе имени Зигфрида Анны Мейеровица в Кабиле — 38. В обоих местах не будет и дошкольных групп. В основном школьники из Кабиле выбрали продолжить обучение в находящейся неподалеку Вармe, а ученики из Эдоле — в Алсунге.
На прощальной церемонии выпускники подарили школе символический подарок — ключ, выражая надежду, что однажды кто-то повернет его и двери школы снова откроются для нового начала. В фонды музея также попадет школьный гимн.