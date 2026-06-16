Перед праздничными выходными в AKROPOLE вводят особый график работы.
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Магазины AKROPOLE меняют время работы на Лиго: главное для посетителей
В связи со стремительным приближением праздника Лиго и Янова дня администрация торгово-развлекательных центров AKROPOLE обращает внимание на предстоящие 23 и 24 июня изменения во времени работы. 24 июня оба торговых центра будут частично закрыты, за исключением отдельных категорий магазинов и мест оказания услуг.
- 23 июня – с 10:00 до 20:00;
- 24 июня – закрыто.
Время работы отдельных магазинов и мест оказания услуг будет различаться.
AKROPOLE Alfa (Бривибас гатве, 372)
Время работы Rimi:
- 23 июня – с 08:00 до 21:00;
- 24 июня – с 11:00 до 22:00.
Время работы MyFitness:
- 23 июня – с 08:00 до 18:00;
- 24 июня – закрыто.
Время работы кинотеатра Cinamon:
- 23 июня – с 10:00 до 20:00;
- 24 июня – с 12:00 до 22:00.
Время работы Centrālā Laboratorija:
- 23 и 24 июня – закрыто.
Время работы Swedbank:
- 23 июня – с 10:00 до 19:00;
- 24 июня – закрыто.
Время работы SEB:
- 22, 23 и 24 июня – закрыто;
- 27 июня – с 10:00 до 19:00.
AKROPOLE Rīga (ул. Латгалес, 257)
Время работы Maxima XXX:
- 23 июня – с 08:00 до 22:00;
- 24 июня – с 09:00 до 23:00.
Время работы Lemon GYM:
- в праздничные дни продолжит работать круглосуточно.
Время работы Apollo Kino:
- 23 июня – с 10:00 до 18:00;
- 24 июня – с 12:00 до 22:30.
Время работы Euroaptieka:
- 23 и 24 июня – с 09:00 до 20:00.
Время работы Медицинского центра VC4:
- 23 июня – с 08:00 до 19:00;
- 24 июня – закрыто.
Время работы филиалов коммерческих банков:
- 23 июня – с 10:00 до 19:00;
- 24 июня – закрыто.
Подробную информацию об изменениях во времени работы в праздничные дни также можно найти в социальных сетях и на домашних страницах AKROPOLE Alfa и AKROPOLE Rīga.