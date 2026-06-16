Магазины AKROPOLE меняют время работы на Лиго: главное для посетителей
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Перед праздничными выходными в AKROPOLE вводят особый график работы.
В Латвии

Магазины AKROPOLE меняют время работы на Лиго: главное для посетителей

Отдел информации

Otkrito.lv

В связи со стремительным приближением праздника Лиго и Янова дня администрация торгово-развлекательных центров AKROPOLE обращает внимание на предстоящие 23 и 24 июня изменения во времени работы. 24 июня оба торговых центра будут частично закрыты, за исключением отдельных категорий магазинов и мест оказания услуг.

Магазины и места оказания услуг в торговых центрах AKROPOLE Rīga и AKROPOLE Alfa будут работать:

  • 23 июня – с 10:00 до 20:00;
  • 24 июня – закрыто.

Время работы отдельных магазинов и мест оказания услуг будет различаться.

AKROPOLE Alfa (Бривибас гатве, 372)

Время работы Rimi:

  • 23 июня – с 08:00 до 21:00;
  • 24 июня – с 11:00 до 22:00.

Время работы MyFitness:

  • 23 июня – с 08:00 до 18:00;
  • 24 июня – закрыто.

Время работы кинотеатра Cinamon:

  • 23 июня – с 10:00 до 20:00;
  • 24 июня – с 12:00 до 22:00.

Время работы Centrālā Laboratorija:

  • 23 и 24 июня – закрыто.

Время работы Swedbank:

  • 23 июня – с 10:00 до 19:00;
  • 24 июня – закрыто.

Время работы SEB:

  • 22, 23 и 24 июня – закрыто;
  • 27 июня – с 10:00 до 19:00.

AKROPOLE Rīga (ул. Латгалес, 257)

Время работы Maxima XXX:

  • 23 июня – с 08:00 до 22:00;
  • 24 июня – с 09:00 до 23:00.

Время работы Lemon GYM:

  • в праздничные дни продолжит работать круглосуточно.

Время работы Apollo Kino:

  • 23 июня – с 10:00 до 18:00;
  • 24 июня – с 12:00 до 22:30.

Время работы Euroaptieka:

  • 23 и 24 июня – с 09:00 до 20:00.

Время работы Медицинского центра VC4:

  • 23 июня – с 08:00 до 19:00;
  • 24 июня – закрыто.

Время работы филиалов коммерческих банков:

  • 23 июня – с 10:00 до 19:00;
  • 24 июня – закрыто.

Подробную информацию об изменениях во времени работы в праздничные дни также можно найти в социальных сетях и на домашних страницах AKROPOLE Alfa и AKROPOLE Rīga.

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