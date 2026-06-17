Бензин исчезает - в экспортирующей нефть России нарастает топливный кризис
Топливные ограничения охватили уже более полусотни российских регионов: на заправках вводят лимиты, запрещают продажу бензина в канистры и даже переходят на расчеты только наличными на фоне нарастающего дефицита.
По данным издания The Bell, как минимум в 53 регионах России и на оккупированных территориях Украины введены различные ограничения на продажу топлива. Журналисты учли только те случаи, которые были подтверждены публикациями региональных СМИ.
Ограничения на поставки топлива затронули и Дальний Восток. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объяснил введение ограничений «сезонными и внеплановыми работами» на нефтеперерабатывающих заводах, которые после посевной кампании выводятся на техническое обслуживание. Он назвал это «ежегодной практикой».
Издание «Верстка» сообщает, что автозаправочные станции компаний «Роснефть» и ТНК ввели запрет на продажу бензина в канистры и ограничили объем отпуска топлива до 90 литров. Компания «Татнефть» также ввела на всех своих автозаправочных станциях в России временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. Причиной ограничений в компании назвали «повышенный сезонный спрос».
Помимо ограничений на продажу топлива были введены и ограничения на оплату — на автозаправочных станциях принимаются только наличные деньги.
В конце мая бензин начал исчезать в аннексированном Крыму, затем — в Белгородской и Курской областях, а также в оккупированной Россией Луганской области. Позднее проблемы с топливом возникли на автозаправочных станциях в Москве, Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае и Бурятии. Одной из причин этих проблем стали атаки на нефтеперерабатывающие заводы в европейской части России, которые регулярно осуществляют украинские беспилотники.
Осенью 2025 года Россия уже переживала топливный кризис после успешных ударов Вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающим заводам.