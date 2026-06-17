Бензин исчезает - в экспортирующей нефть России нарастает топливный кризис

В конце мая бензин начал исчезать в аннексированном Крыму, затем — в Белгородской и Курской областях, а также в оккупированной Россией Луганской области. Позднее проблемы с топливом возникли на автозаправочных станциях в Москве, Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае и Бурятии. Одной из причин этих проблем стали атаки на нефтеперерабатывающие заводы в европейской части России, которые регулярно осуществляют украинские беспилотники.