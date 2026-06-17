Спасли человека с инфарктом - и получили жалобу от жены: с чем сталкиваются медики во время работы
Пока врачи скорой помощи спасают людей после инфарктов и клинической смерти, некоторые жители Латвии жалуются на припаркованные машины медиков.
Бригады Службы неотложной медицинской помощи ежедневно работают в условиях, когда каждая минута может стоить человеку жизни. Однако, как рассказал в эфире TV24 помощник врача неотложной медицины Рафаэль Циекурс, медикам нередко приходится сталкиваться с жалобами и непониманием со стороны жителей именно в самые критические моменты. По словам специалиста, одной из постоянных проблем становятся претензии к тому, где бригады скорой помощи оставляют свои автомобили во время вызовов.
«Нам часто сообщают, что мы заехали на газон или испортили газон. Очень часто жалуются, что машина остановилась у подъезда и из-за нее нельзя проехать», — рассказал Циекурс.
Он объяснил, что особенно сложно найти место для парковки во дворах многоквартирных домов, где свободных мест практически не бывает. «Когда мы приезжаем во двор многоквартирного дома, для нас большой проблемой становится найти свободное место. Поэтому мы оставляем оперативный транспорт максимально близко и бежим наверх к пациенту», — отметил медик.
По его словам, порой складываются парадоксальные ситуации. Пока вся бригада находится в квартире и проводит реанимационные мероприятия, в диспетчерский центр начинают поступать звонки от недовольных жителей.
«Нередко бригада проводит реанимацию, а в это время люди звонят в центр управления и говорят: “Эй, я не могу проехать, мне нужно ехать за ребенком в школу”», — рассказал Циекурс.
Медик подчеркивает, что понимает бытовые проблемы людей, однако в момент, когда речь идет о спасении жизни, приоритет должен быть очевиден. «Я понимаю, что человеку нужно ехать за ребенком в школу, но в это время происходит ситуация, связанная со спасением жизни», — сказал он. По словам Циекурса, подобные случаи до сих пор вызывают у сотрудников скорой помощи удивление. «Люди разные. Я не хочу говорить, что все ничего не понимают. Но иногда мы можем только удивляться таким ситуациям», — отметил специалист.
Еще больше вопросов у медиков вызывают жалобы после успешной реанимации пациентов. В качестве примера Циекурс рассказал о случае с 45-летним мужчиной, перенесшим тяжелый инфаркт. «У нас был случай, когда мы реанимировали 45-летнего мужчину с тяжелым инфарктом. Перед доставкой в больницу ему пришлось проводить реанимационные мероприятия», — вспоминает он. Мужчину удалось спасти и доставить в стационар, однако позже медики получили жалобу.
«После этого нам написала жалобу жена пациента, что сотрудники скорой помощи сломали ему ребра во время непрямого массажа сердца», — рассказал Циекурс.
Он подчеркнул, что переломы ребер при интенсивной сердечно-легочной реанимации являются известным и медицински допустимым последствием, поскольку главная задача врачей — вернуть человека к жизни. «Это нормально, что при таких процедурах ребра ломаются. Но уровень понимания у людей очень разный», — заключил медик.