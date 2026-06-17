Спасли человека с инфарктом - и получили жалобу от жены: с чем сталкиваются медики во время работы

Медик подчеркивает, что понимает бытовые проблемы людей, однако в момент, когда речь идет о спасении жизни, приоритет должен быть очевиден. «Я понимаю, что человеку нужно ехать за ребенком в школу, но в это время происходит ситуация, связанная со спасением жизни», — сказал он. По словам Циекурса, подобные случаи до сих пор вызывают у сотрудников скорой помощи удивление. «Люди разные. Я не хочу говорить, что все ничего не понимают. Но иногда мы можем только удивляться таким ситуациям», — отметил специалист.