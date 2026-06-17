Огонь перекинулся на дом за считанные минуты: в Иманте обычная уборка двора превратилась в ЧП
Желание привести в порядок территорию для одной пожилой жительницы рижского района Иманта закончилось неприятностями. Искра от разведенного во дворе костра попала на стоящий рядом частный дом, из которого вскоре повалил дым. Пожарные прибыли оперативно, поэтому основные повреждения получил только чердак дома.
У дома на улице Цериню сорван шифер, а конструкции крыши деформировались. Это произошло в тот момент, когда внутри уже началось возгорание. Пожар в здании заметил мужчина, который работает неподалеку, сообщает «Degpunktā».
«У двухэтажного жилого дома горел чердак на площади 100 квадратных метров. До прибытия Государственной пожарно-спасательной службы из здания эвакуировались три человека. На месте происшествия работали 13 пожарных-спасателей с тремя автоцистернами», — сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Эндия Далбиня.
Мужчина сообщил, что в доме постоянно живет пожилая женщина. В момент начала пожара она также находилась на территории своего дома, которую всегда старалась благоустраивать. Об этом свидетельствуют оставшиеся перед домом кучи веток туй, которые планировалось убрать.
К счастью, ни сама женщина, ни другие люди, находившиеся в тот момент в доме, травм не получили. Однако дому, судя по словам очевидца, вероятно, потребуется серьезный ремонт.