Огонь перекинулся на дом за считанные минуты: в Иманте обычная уборка двора превратилась в ЧП

Мужчина сообщил, что в доме постоянно живет пожилая женщина. В момент начала пожара она также находилась на территории своего дома, которую всегда старалась благоустраивать. Об этом свидетельствуют оставшиеся перед домом кучи веток туй, которые планировалось убрать.