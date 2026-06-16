Скоро начнутся работы по благоустройству Большого кладбища в Риге. Что будет сделано?
Как сообщает Рижская дума, в июле на территории Большого кладбища планируется начать работы по временному благоустройству пешеходных дорожек и установке освещения до реализации постоянных решений. Завершить работы планируется в сентябре.
Будут реализованы те работы, которые на Большом кладбище технически возможно выполнить уже в ближайшее время и которые не требуют значительных финансовых вложений. Поэтому восстановление дорожек будет осуществляться с использованием различных технических решений, подходящих для конкретных участков.
В одной части территории старое покрытие демонтируют и уложат новое, в других местах новое покрытие будет уложено поверх существующего без его демонтажа, а на отдельных участках предусмотрена только замена повреждённых бордюров или ремонт выбоин. В общей сложности планируется обновить 1200 квадратных метров покрытия сплошной укладкой и ещё на 300 квадратных метрах провести ямочный ремонт. Работы затронут примерно 15–20% общего объёма дорожек и будут выполняться локально.
До сентября на главной пешеходной дорожке парка от улицы Сенчу до улицы Клияны планируется установить временное освещение, разместив его на тросах, натянутых между деревьями. Всего предполагается установить около 350 метров тросовой линии, на которой разместят светодиодные светильники. Дизайн светильников, а также их технические характеристики — цвет и интенсивность освещения — согласованы с Национальным управлением культурного наследия и не будут отличаться от остального освещения, используемого на территории кладбища. Их внешний вид будет адаптирован к исторической среде, поскольку подобные светильники уже установлены на площади Стрелков в Риге.
При выборе решения по освещению также было проведено моделирование с анализом нескольких возможных вариантов. Тросы будут помещены в специальную пластиковую гофру для снижения нагрузки на деревья, а к выполнению работ привлекут арбористов, чтобы исключить повреждение деревьев. Существующие фонарные столбы демонтироваться или перестраиваться не будут.
В настоящее время расходы на реализацию временных решений оцениваются примерно в 150 тысяч евро, однако точная стоимость станет известна после проведения закупочных процедур. Работы по обновлению покрытия самоуправление планирует начать сразу после выделения финансирования, а закупка и установка светильников могут быть завершены до конца сентября.
Параллельно ведётся подготовка к проектированию постоянной реконструкции парка Большого кладбища, которая будет осуществляться в соответствии с концепцией развития, разработанной в 2022 году.