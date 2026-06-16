Скоро начнутся работы по благоустройству Большого кладбища в Риге. Что будет сделано?

До сентября на главной пешеходной дорожке парка от улицы Сенчу до улицы Клияны планируется установить временное освещение, разместив его на тросах, натянутых между деревьями. Всего предполагается установить около 350 метров тросовой линии, на которой разместят светодиодные светильники. Дизайн светильников, а также их технические характеристики — цвет и интенсивность освещения — согласованы с Национальным управлением культурного наследия и не будут отличаться от остального освещения, используемого на территории кладбища. Их внешний вид будет адаптирован к исторической среде, поскольку подобные светильники уже установлены на площади Стрелков в Риге.