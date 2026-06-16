Ради чего затевалась и к чему привела война США и Израиля с Ираном?

«Рычащий лев [название израильской военной операции против Ирана. — Прим. ред.] вернулся домой поджав хвост, — подвела итог войне востоковед Ксения Светлова, автор Telegram-канала “Восточный синдром” и экс-депутат Кнессета. — Так бывает, когда авантюризм берет верх над трезвым анализом, а гордыня овладевает умами». По ее словам, «Израиль и США в реальном времени познают пределы силы, но лишь один из двух партнеров по-прежнему находится в зоне досягаемости иранских ракет и пострадает от глубинных перемен на Ближнем Востоке после плохо подготовленной, провальной войны». «Корабли всего мира, запускайте двигатели! Пусть течет нефть!» — написал Трамп, анонсируя сделку с Ираном. Вероятно, после подписания меморандума она действительно «потечет» через Ормузский пролив. Но похоже, что это единственное, о чем можно сказать хоть с какой-то определенностью. Всё остальное — судьба урана, последовательность снятия санкций и разморозки денег, будущее иранских прокси-сил в регионе и многое другое — вынесено за скобки и будет решаться еще как минимум 60 дней. При этом не исключено, что за это время Трамп совсем потеряет интерес к Ирану. И, как не раз уже обещал, переключит всё свое внимание на Кубу или, скажем, вновь вернется к российско-украинскому урегулированию.