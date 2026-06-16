Два в одном: для этих 4 знаков начинается золотой период в отношениях и финансах
Четыре знака зодиака будут привлекать верность и деньги, пока Венера находится во Льве — до 9 июля. Этот «очень яркий» астрологический транзит способен принести приятные перемены как в финансовой сфере, так и в личной жизни, говорит астролог Эбигейл Роуз-Реммер.
13 июня Венера покинула знак Рака и вошла в страстный огненный знак Льва. Эта энергия помогает людям чувствовать себя заметными, любимыми и ценимыми. Для четырех знаков зодиака этот период станет временем укрепления отношений и финансового роста, пишет YourTango.
Лев
Львы, вас ждет особенно благоприятный период. Венера находится в вашем знаке, поэтому вы оказываетесь в центре внимания и наслаждаетесь этим.
«Для Львов это, безусловно, великолепное время, потому что оно делает вас очень притягательными и привлекательными», — отметила Эбигейл.
Вы буквально притягиваете взгляды окружающих, едва появившись в помещении. Неудивительно, что вместе с этим к вам приходит и изобилие. На работе ваши таланты становятся заметнее, что помогает продвигаться вперед в карьере.
Однако наибольшую пользу этот транзит принесет личным отношениям. Венера, планета любви, во Льве способствует красивым романтическим жестам и проявлениям преданности. Ваше обаяние помогает привлекать как финансовые возможности, так и искренне любящих людей.
Водолей
Для Водолеев Венера во Льве открывает большие возможности в любви. Но речь идет не о мимолетных увлечениях.
«Этот период очень хорош для романтической любви, особенно потому, что Водолей также связан с Сатурном. Поэтому речь идет о серьезной, преданной любви», — объяснила Эбигейл.
Хотя обычно вы цените независимость, сейчас стоит позволить себе полностью погрузиться в чувства. Не бойтесь открыться человеку, который вам дорог. Эти отношения не будут ограничивать вашу свободу. Любовь, которая приходит сейчас, может быть не только страстной, но и надежной, поддерживающей.
Овен
Овны, флиртуйте столько, сколько душе угодно. Когда Венера находится во Льве, ваша уверенность в себе заметно возрастает.
Если вам не хватало ярких эмоций и развлечений, этот период способен это исправить. По словам Эбигейл, энергия транзита будет «очень кокетливой, веселой и драматичной».
Если вы состоите в отношениях, попробуйте организовать необычные свидания и не стесняйтесь красивых жестов в адрес партнера. Если вы свободны, чаще выходите в люди и знакомьтесь.
Впрочем, эта энергия касается не только романтики. Творческий подъем можно успешно использовать и в работе. Уверенность в собственных силах поможет принимать продуманные решения и рисковать там, где это действительно может принести ощутимую прибыль.
Рак
Раки, если последнее время в жизни царил хаос, ситуация начинает меняться к лучшему.
По словам Эбигейл, Венера во Льве очень гармонична для увеличения доходов. Усилия, которые вы прикладывали ранее, начинают приносить результаты. Если вы рассчитывали на повышение зарплаты или продвижение по службе, сейчас может наступить подходящий момент.
Этот транзит помогает монетизировать творческие способности и привлекать финансовый успех. Однако астролог предупреждает: сейчас не лучшее время для импульсивных покупок. Крупные траты стоит отложить.
После того как 30 июня Юпитер войдет во Льва, вы сможете использовать возросший доход, чтобы побаловать себя чем-то действительно особенным.