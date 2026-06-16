ФОТО: 2000 тонн асфальта и тест на прочность: путепровод на Кундзиньсалу выходит на финишную прямую

Проект предусматривает создание нового транспортного соединения между улицей Твайка, Кундзиньсалой и территорией Рижского свободного порта. Путепровод пересекает протоку Саркандаугавы, три железнодорожных пути и надземный нефтепровод, а также соединяется с ранее построенным путепроводом Даудерсалас. На путепроводе предусмотрено по две полосы движения в каждом направлении, инфраструктура для пешеходов и велосипедистов. Проект предусматривает строительство тротуаров, лифтов и лестниц, установку технических средств организации дорожного движения, создание системы отвода дождевой воды и благоустройство прилегающей территории.