Строительство корпуса А2 больницы Страдиня обойдется почти в 140 млн евро
На строительство второй очереди корпуса А2 Клинической университетской больницы им. П.Страдиня (PSKUS) будет направлено 14 508 043 евро, постановило во вторник правительство.
Дополнительное финансирование необходимо для обеспечения полной стоимости договора о строительстве и его индексации. Общая стоимость проекта составит 128,84 млн евро с НДС.
На данный момент для реализации второй очереди строительства доступно 110,8 млн евро. Еще 6,15 млн евро планируется перераспределить из Фонда восстановления, 4,36 млн евро - из средств, предназначенных для укрепления и цифровизации системы управления здравоохранением, а 7,53 млн евро обеспечит сама больница.
Средства на реализацию проекта также будут перераспределены из фондов ЕС, выделенных на развитие и цифровизацию управления здравоохранением. В частности, 3,86 млн евро поступят из финансирования программы, еще 500 тыс. евро - из ранее выделенных, но не использованных Инспекцией здравоохранения средств. Дополнительно 104,8 тыс. евро будет направлено на покрытие разницы в финансировании, возникшей после перераспределения средств Латвийского онкологического центра между фондами ЕС.
Всего из программы укрепления и цифровизации системы управления здравоохранением будет перераспределено 4,36 млн евро. Министерство здравоохранения подчеркивает, что это не повлияет на достижение целей проектов, поскольку оставшихся средств достаточно для дальнейшего развития ИКТ в отрасли.
Как указывает Минздрав, до сих пор для реализации второй очереди строительства корпуса А2 было предусмотрено 119,9 млн евро, из которых для строительства - 110,8 млн евро с НДС. Победителем закупки на разработку строительной документации, выполнение работ и авторский надзор стало объединение поставщиков NSHC Group, предложившее цену 117,13 млн евро с НДС.
Поскольку для долгосрочных строительных договоров обязательна индексация стоимости, на эти цели предусмотрено еще 11,71 млн евро с НДС. После вступления изменений в силу общий бюджет второй очереди проекта вырастет до 137,93 млн евро.
Часть средств для корпуса А2 планируется получить за счет замены финансирования ЕС, ранее зарезервированного для строительства Латвийского центра инфектологии (ЛЦИ) Рижской Восточной клинической университетской больницы, средствами из Фонда восстановления. В результате финансирование для Восточной больницы из Европейского фонда регионального развития сократится на 6,15 млн евро, которые будут направлены на строительство корпуса А2.
Кроме того, правительство расширило перечень допустимых расходов по проекту Службы неотложной медицинской помощи по созданию трех центров поддержки бригад в Огре, Лиепае и Цесисе. Теперь к ним относятся также затраты на строительство и модернизацию подключений к системам водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения.
Изменения потребовались после того, как в ходе реализации проекта выяснилось, что для ввода всех трех центров в эксплуатацию необходимо увеличить мощность электроснабжения и создать новые подключения, что ранее не было предусмотрено.