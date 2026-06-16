Строительство корпуса А2 больницы Страдиня обойдется почти в 140 млн евро

Средства на реализацию проекта также будут перераспределены из фондов ЕС, выделенных на развитие и цифровизацию управления здравоохранением. В частности, 3,86 млн евро поступят из финансирования программы, еще 500 тыс. евро - из ранее выделенных, но не использованных Инспекцией здравоохранения средств. Дополнительно 104,8 тыс. евро будет направлено на покрытие разницы в финансировании, возникшей после перераспределения средств Латвийского онкологического центра между фондами ЕС.