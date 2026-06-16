МИД Латвии: граждан России не следует пускать на отдых в страны ЕС

Парламентский секретарь подчеркнул, что важно сохранять и международную изоляцию России. По его словам, российским представителям не следует предоставлять площадки для распространения пропаганды ни в сфере искусства, ни в спорте, а также возможность проводить отпуск в странах ЕС. Кроме того, бывшим участникам российских вооруженных формирований не должно быть разрешено въезжать на территорию Евросоюза.