Что подать к шашлыку: рецепт картофельного салата с огурцами и яйцом
Фото: Otkrito.lv
Простой салат, который выручит на пикнике, даче и празднике Лиго.
Полезные советы

Что подать к шашлыку: рецепт картофельного салата с огурцами и яйцом

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Картофельный салат может быть не только сытным, но и по-летнему свежим. Вместо тяжелого майонеза его можно приготовить с огурцами, зеленью, яйцом и легкой заправкой — такой вариант особенно хорошо подойдет к шашлыку, грилю и праздничному столу на Лиго.

Ингредиенты

Для салата понадобится:

  • 5-6 средних картофелин;
  • 3 яйца;
  • 2 свежих огурца;
  • небольшой пучок укропа;
  • несколько перьев зеленого лука;
  • 2-3 столовые ложки натурального йогурта или нежирной сметаны;
  • 1 чайная ложка мягкой горчицы;
  • 1 чайная ложка лимонного сока;
  • соль и черный перец по вкусу.
  • По желанию можно добавить немного редиса, маринованного огурца или молодого чеснока, если хочется сделать вкус более ярким.

Как приготовить

Картофель нужно отварить в мундире до готовности, затем остудить, очистить и нарезать средними кубиками. Лучше не делать кусочки слишком мелкими, иначе салат быстро превратится в массу и потеряет аккуратный вид.

Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте. Огурцы можно нарезать кубиками или полукружьями. Если кожица плотная или горчит, ее лучше снять. Укроп и зеленый лук мелко порубите.

В отдельной миске приготовьте заправку: смешайте йогурт или сметану с горчицей, лимонным соком, солью и перцем. Если хочется более мягкого вкуса, можно взять только сметану. Если нужен совсем легкий вариант — натуральный йогурт. Хорошо работает и смесь: половина сметаны и половина йогурта.

Затем соедините картофель, яйца, огурцы и зелень, аккуратно перемешайте с заправкой и дайте салату постоять 10-15 минут. За это время вкус станет более цельным, но огурцы еще сохранят свежесть.

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