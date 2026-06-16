Что подать к шашлыку: рецепт картофельного салата с огурцами и яйцом

В отдельной миске приготовьте заправку: смешайте йогурт или сметану с горчицей, лимонным соком, солью и перцем. Если хочется более мягкого вкуса, можно взять только сметану. Если нужен совсем легкий вариант — натуральный йогурт. Хорошо работает и смесь: половина сметаны и половина йогурта.