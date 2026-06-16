Что подать к шашлыку: рецепт картофельного салата с огурцами и яйцом
Картофельный салат может быть не только сытным, но и по-летнему свежим. Вместо тяжелого майонеза его можно приготовить с огурцами, зеленью, яйцом и легкой заправкой — такой вариант особенно хорошо подойдет к шашлыку, грилю и праздничному столу на Лиго.
Ингредиенты
Для салата понадобится:
- 5-6 средних картофелин;
- 3 яйца;
- 2 свежих огурца;
- небольшой пучок укропа;
- несколько перьев зеленого лука;
- 2-3 столовые ложки натурального йогурта или нежирной сметаны;
- 1 чайная ложка мягкой горчицы;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- соль и черный перец по вкусу.
- По желанию можно добавить немного редиса, маринованного огурца или молодого чеснока, если хочется сделать вкус более ярким.
Как приготовить
Картофель нужно отварить в мундире до готовности, затем остудить, очистить и нарезать средними кубиками. Лучше не делать кусочки слишком мелкими, иначе салат быстро превратится в массу и потеряет аккуратный вид.
Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте. Огурцы можно нарезать кубиками или полукружьями. Если кожица плотная или горчит, ее лучше снять. Укроп и зеленый лук мелко порубите.
В отдельной миске приготовьте заправку: смешайте йогурт или сметану с горчицей, лимонным соком, солью и перцем. Если хочется более мягкого вкуса, можно взять только сметану. Если нужен совсем легкий вариант — натуральный йогурт. Хорошо работает и смесь: половина сметаны и половина йогурта.
Затем соедините картофель, яйца, огурцы и зелень, аккуратно перемешайте с заправкой и дайте салату постоять 10-15 минут. За это время вкус станет более цельным, но огурцы еще сохранят свежесть.