На сцене Laima Rendezvous Jūrmala друзья фестиваля и особые голоса: Андрей Макаревич, Нино Катамадзе и Зарина Алтынбаева
Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala продолжает раскрывать программу 2026 года. На сцену концертного зала «Дзинтари» вновь выйдут Андрей Макаревич и Нино Катамадзе - артисты, которых публика фестиваля давно считает частью его истории, атмосферы и творческой семьи. К ним присоединится и Зарина Алтынбаева, которая после яркого дебюта на фестивале в 2025 году возвращается в Юрмалу во второй раз.
Для Андрея Макаревича участие в Laima Rendezvous Jūrmala давно стало доброй традицией. Музыкант, поэт, художник и один из самых узнаваемых авторов современной музыкальной сцены неизменно привносит в фестиваль особую интонацию - интеллектуальную, искреннюю и очень личную. В этом году его возвращение на сцену «Дзинтари» 24 июля приобретает дополнительное значение после успешного совместного тура по Северной Америке с Лаймой Вайкуле. Серия концертов собрала полные залы и ещё раз подтвердила уникальное творческое взаимопонимание двух артистов, которых связывают многолетняя дружба и взаимное уважение. А после фестиваля Макаревич продолжит свой балтийский летний тур концертами в Риге, Вильнюсе, Таллине и Хельсинках с особой программой в сопровождении кельтской арфы и арфиста Филиппа Барского. Древнее звучание этого инструмента родственно балтийской традиции щипковых - латышской кокле, литовской канклес и эстонскому каннелю, - придавая хорошо знакомым песням артиста совершенно новую, неожиданную глубину.
Одним из самых ожидаемых событий фестиваля станет выступление Нино Катамадзе 26 июля - всемирно известной грузинской певицы и композитора, одной из самых ярких представительниц современной грузинской музыкальной культуры. На протяжении многих лет ее концерты остаются неотъемлемой частью Laima Rendezvous Jūrmala и одними из самых эмоциональных моментов фестивальной программы. Её уникальный творческий почерк объединяет джаз, этнические традиции и современное звучание, а каждая встреча со зрителем превращается в искренний и глубокий музыкальный диалог. Голос Нино давно узнаваем далеко за пределами Грузии, а ее выступления неизменно создают на фестивале особую атмосферу, наполненную свободой, эмоциями и подлинностью. Ко всему, Нино Катамадзе только что объявила о завершении записи нового альбома вместе со своей группой в берлинской студии Trixx Studio. Мировая премьера альбома «Лилат» («Любимый» на сванском диалекте) запланирована на осень 2026 года в Украине.
Особое место в программе открытия 24 июля займет выступление казахстанского сопрано Зарины Алтынбаевой. После яркого дебюта на фестивале в 2025 году артистка была приглашена в Юрмалу вновь - ее талант, безупречное вокальное мастерство и сценическая культура стали настоящим украшением прошлогодней программы. Этим летом Зарина представит публике новые произведения, а также специальную премьеру, подготовленную специально для фестиваля. Свой новый альбом классической музыки «Жер-Ана тынысы» («Дыхание Матери-Земли»), вдохновленный богатым музыкальным наследием Казахстана, певица записала совместно с Государственным академическим симфоническим оркестром имени Абдрашева, а работу над звучанием доверила известному звукорежиссеру из Лос-Анджелеса Илье Лукашеву. Специально для открытия Laima Rendezvous Jūrmala Зарина готовит собственную интерпретацию одной из самых любимых латышских народных песен. Партитура для этого выступления создается специально для фестиваля и впервые прозвучит именно на сцене концертного зала «Дзинтари», став музыкальным подарком латвийской публике.
«Андрей и Нино уже давно стали частью семьи нашего фестиваля. Их невозможно представить отдельно от атмосферы Laima Rendezvous Jūrmala. А Зарина в прошлом году покорила сердца нашей публики своим талантом и профессионализмом, поэтому ее возвращение стало для нас совершенно естественным решением. Я счастлива, что все трое вновь будут с нами этим летом в Юрмале», - говорит Лайма Вайкуле.