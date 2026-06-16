На сцене Laima Rendezvous Jūrmala друзья фестиваля и особые голоса: Андрей Макаревич, Нино Катамадзе и Зарина Алтынбаева

Одним из самых ожидаемых событий фестиваля станет выступление Нино Катамадзе 26 июля - всемирно известной грузинской певицы и композитора, одной из самых ярких представительниц современной грузинской музыкальной культуры. На протяжении многих лет ее концерты остаются неотъемлемой частью Laima Rendezvous Jūrmala и одними из самых эмоциональных моментов фестивальной программы. Её уникальный творческий почерк объединяет джаз, этнические традиции и современное звучание, а каждая встреча со зрителем превращается в искренний и глубокий музыкальный диалог. Голос Нино давно узнаваем далеко за пределами Грузии, а ее выступления неизменно создают на фестивале особую атмосферу, наполненную свободой, эмоциями и подлинностью. Ко всему, Нино Катамадзе только что объявила о завершении записи нового альбома вместе со своей группой в берлинской студии Trixx Studio. Мировая премьера альбома «Лилат» («Любимый» на сванском диалекте) запланирована на осень 2026 года в Украине.