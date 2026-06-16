Фиктивный мусор, реальные деньги: в Латвии предприниматели зарабатывают миллионы на отходах

Ежегодно внутри Европейского союза (ЕС) перемещается около 67-70 миллионов тонн отходов. Цель перемещения - переработка и регенерация отходов, что позволяет получать тепло и электроэнергию. Помимо упомянутых 70 миллионов тонн, более 35 миллионов тонн отходов отправляется в третьи страны, в основном в Турцию. В этих поставках 15-30% груза являются незаконными. Латвийская служба финансовой разведки в докладе "Риски отмывания денег в связи с преступлениями против окружающей среды" обращает внимание на то, что эти преступления являются одним из самых прибыльных и быстрорастущих видов преступлений в мире.