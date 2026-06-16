Фиктивный мусор, реальные деньги: в Латвии предприниматели зарабатывают миллионы на отходах
Через латвийско-литовскую границу ежегодно проходит около миллиона тонн отходов. Часть из них — только на бумаге: предприниматели декларируют несуществующие партии и зарабатывают сотни евро с каждой фиктивной тонны, пока государство не замечает или не хочет замечать.
Центральное статистическое управление (ЦСУ) ежемесячно публикует отчеты о внешнеторговом обороте Латвии, который включает, помимо прочего, операции с отходами. Да, Латвия, согласно статистической информации ЦСУ и Государственной службы охраны окружающей среды, является как крупным экспортером, так и импортером отходов - в сумме ежегодно через границу в обоих направлениях проходит около миллиона тонн отходов.
Из Латвии в Литву больше всего везут бумажную и картонную упаковку, металл, пластик и резину, отходы механической переработки отходов, а также катализаторы. Пластиковая упаковка в основном отправляется из Литвы в Латвию, поскольку в Латвии работает крупнейшая в странах Северной Европы компания по переработке отходов Nordic Plast, а также чугун и сталь, пластик и резина, смешанные металлы и отходы нефтепродуктов.
Специализация на переработке отходов - это самое простое и поверхностное объяснение такого большого потока отходов. Latvijas Avīze выяснила, что, используя специализацию в переработке отходов, предприниматели "рисуют" на бумаге партии отходов, пересекающие литовскую границу, но они не достигают цели, указанной в накладной, и государство не получает миллионы евро дохода. Бенефициарами становятся недобросовестные предприниматели, зарабатывающие несколько сотен евро за каждую неправильно задекларированную тонну.
Государственная служба охраны среды, Министерство климата и энергетики, допуская декларирование партий отходов на бумаге, демонстрируют свою беспомощность в глазах честных предпринимателей и общества. Можно только надеяться, что это не преднамеренное уклонение.
Ежегодно внутри Европейского союза (ЕС) перемещается около 67-70 миллионов тонн отходов. Цель перемещения - переработка и регенерация отходов, что позволяет получать тепло и электроэнергию. Помимо упомянутых 70 миллионов тонн, более 35 миллионов тонн отходов отправляется в третьи страны, в основном в Турцию. В этих поставках 15-30% груза являются незаконными. Латвийская служба финансовой разведки в докладе "Риски отмывания денег в связи с преступлениями против окружающей среды" обращает внимание на то, что эти преступления являются одним из самых прибыльных и быстрорастущих видов преступлений в мире.