Истощенный и бледный мальчик среди бутылок: полиция раскрыла тяжелую историю семьи в Лиепае
Незадолго до полуночи 10 июня полицейские в Лиепае получили информацию о матери, которая уже второй день выпивала у друзей и не могла позаботиться о своем 10-летнем сыне. Мальчик выглядел истощенным и бледным, однако следов физических травм на его теле, к счастью, обнаружено не было.
Незадолго до полуночи в одной из квартир в районе вокзала в Лиепае, среди бутылок алкоголя и сигаретного дыма, полицейские обнаружили 10-летнего мальчика. Весь вечер ребенок провел за планшетом, пока его 41-летняя мать рядом уже второй день подряд выпивала — причем не у себя дома, а в жилище собутыльников, сообщает «Degpunktā».
Представитель Государственной полиции Ингус Укстиньш рассказал: «Полицейский наряд выехал по указанному адресу, и по прибытии подтвердилось, что обстоятельства действительно были такими, как сообщалось. В квартире находились несколько человек в состоянии алкогольного опьянения, и в их присутствии был несовершеннолетний ребенок — 10-летний мальчик. Было установлено, кто является матерью ребенка. При проверке женщины на алкоголь было выявлено почти три промилле — точнее, 2,77 промилле».
Мать не могла внятно общаться. Даже вопросы о том, когда у ребенка день рождения и как долго он находится вместе с ней в жилище посторонних людей, вызвали у нее серьезные затруднения. В ходе бесед с окружающими выяснилось, что женщина покинула свое жилье еще накануне, оставив десятилетнего мальчика одного и без еды. На следующий день ребенка к матери привела подруга женщины. Мальчика якобы накормили пельменями, после чего застолье продолжалось вплоть до приезда полиции.
После опроса правоохранители проверили и квартиру матери. Картина, открывшаяся внутри, оказалась крайне мрачной: липкие полы, бутылки из-под алкоголя и тараканы. Ко всему этому добавлялся сильный запах алкоголя и сигарет.
«При осмотре этого жилья были выявлены антисанитарные условия, различные насекомые, неприятные запахи. Было понятно, что такие условия не подходят для проживания и воспитания ребенка. Соответственно, ребенок был доставлен в кризисный центр, где он затем находился. Дальше уже будет работать сиротский суд, который примет решение о возможном прекращении родительских прав», — отметил представитель Государственной полиции.
В полиции сообщили, что родители ребенка и раньше попадали в поле зрения правоохранителей, однако это не было связано с уходом за ребенком. Телесных повреждений на теле мальчика обнаружено не было, но он выглядел ослабленным и бледным. Матери грозит денежный штраф, и, возможно, мальчик больше не вернется домой.