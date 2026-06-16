Истощенный и бледный мальчик среди бутылок: полиция раскрыла тяжелую историю семьи в Лиепае

Мать не могла внятно общаться. Даже вопросы о том, когда у ребенка день рождения и как долго он находится вместе с ней в жилище посторонних людей, вызвали у нее серьезные затруднения. В ходе бесед с окружающими выяснилось, что женщина покинула свое жилье еще накануне, оставив десятилетнего мальчика одного и без еды. На следующий день ребенка к матери привела подруга женщины. Мальчика якобы накормили пельменями, после чего застолье продолжалось вплоть до приезда полиции.