Идеальная Россия для одного человека: как, по словам экс-редактора, Путину редактировали новости
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания готовила отдельные выпуски новостей для российского президента Владимира Путина, которому дали кодовое имя «Главный зритель». Об этом изданию «Эхо» рассказал бывший главный редактор программы «Вести» на канале «Россия-1» Дмитрий Скоробутов.
«Это происходило так. Допустим, обычный выпуск "Вестей" выходил в 20:00, после чего команда программы оставалась. У нас были указания, какие новости оставить в этом выпуске, что добавить, где приукрасить, где убрать, чтобы потом Путину можно было показать идеальную картину прекрасной сегодняшней России. Вот, он такой хороший президент, и посмотрите, как хорошо о вас говорят по телевидению. Значит, это правда, то, что вы делаете, правильно. И вот так они это записывали», — рассказал он.
Затем, по словам Скоробутова, эти выпуски показывали Владимиру Путину через пресс-службу. Он отметил, что редактировать новости специально для президента России начали в 2011 году после протестов на Болотной площади.
По словам Скоробутова, в ближайшем окружении Путина «все были шокированы происходившим на Болотной» и пытались изолировать его от реальных событий и информационной среды, не говоря уже о прямом контакте с внешним миром.
Кроме того, Скоробутов подчеркнул, что сейчас глава Кремля мало знает о реальных событиях и очень мало — о том, что происходит на войне.
«Они начали цензурировать освещение войны для него после того, как был потоплен крейсер "Москва". Путина больше недели держали в неведении о том, что у него больше нет крейсера "Москва", что все, что у него осталось, — это "вторая армия мира"», — заявил Скоробутов.
В декабре 2011 года на Болотной площади в Москве собрались тысячи людей, протестовавших против фальсификации результатов выборов в российский парламент. На этой же площади 6 мая 2012 года — за день до инаугурации Путина на посту президента — в Москве прошел так называемый «Марш миллионов». Во время акции полиция перекрыла путь участникам шествия и спровоцировала столкновения, после чего несколько сотен демонстрантов были задержаны и позднее предстали перед судом.