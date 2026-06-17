Идеальная Россия для одного человека: как, по словам экс-редактора, Путину редактировали новости

«Это происходило так. Допустим, обычный выпуск "Вестей" выходил в 20:00, после чего команда программы оставалась. У нас были указания, какие новости оставить в этом выпуске, что добавить, где приукрасить, где убрать, чтобы потом Путину можно было показать идеальную картину прекрасной сегодняшней России. Вот, он такой хороший президент, и посмотрите, как хорошо о вас говорят по телевидению. Значит, это правда, то, что вы делаете, правильно. И вот так они это записывали», — рассказал он.