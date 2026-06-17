Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 17 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход переполняющим вас эмоциям. Постарайтесь не подходить сегодня к положительно заряженным предметам - током дернет.
Телец
Взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру. Оно, в общем-то, и к лучшему, ибо точка слишком мала для серьезного взгляда на жизнь.
Близнецы
Постарайтесь сегодня не показывать никому свою спину. Это довольно уязвимое место, а нынче на вас вполне могут напасть в том или ином смысле этого слова.
Рак
Сегодня у вас резко замедлится реакция на внешние раздражители. Бороться с этим явлением не только трудно, но и бесполезно, так что и не пытайтесь.
Лев
Не стоит занимать время, ища оправдание своим действиям. Дело уже сделано, сожалеть бесполезно. Займитесь чем-нибудь другим.
Дева
Сегодня вы легко будете поддаваться влиянию со стороны. Постарайтесь окружить себя людьми, чьего влияния не стоит опасаться.
Весы
Сегодня вам стоит либо принять гостей у себя, либо пойти в гости самому. Нынешний вечер будет как нельзя более подходящ для светских бесед и прочих милых развлечений.
Скорпион
Роя другому яму, не забудьте позаботиться о наличии в ней соломы, ибо сегодня вы наверняка в нее же и загремите.
Стрелец
Отложите решение всякого вопроса, где требуется категорический ответ "да" либо "нет". Как бы вы не ответили сегодня, назавтра вам наверняка захочется сменить мнение.
Козерог
Будьте готовы к авралу, он вполне может случится. Сегодня велика вероятность того, что вам придется задержаться на работе, причем надолго. Жаловаться же на тяготы жизни будет некому.
Водолей
Сегодня вы будете испытывать постоянную нехватку времени. Это, конечно, утомительно, но зато работа в режиме цейтнота позволяет максимально продуктивно использовать имеющиеся временные ресурсы.
Рыбы
Не будьте слишком серьезны. Сегодня вы можете перестараться, внедряя в ряды окружающих вас людей сознание о необходимости строгой дисциплины, и вам устроят бунт.