Всем, кто служил в армии Путина, закроют путь в Европу
Евросоюз готовит одно из самых жестких ограничений с начала войны в Украине. Под новые санкции могут попасть все, кто служил в российской армии после февраля 2022 года.
Европейский союз готовит 21-й пакет санкций против России, который предусматривает новые ограничения в отношении энергетического сектора, финансовой системы, торговли и российских военных. Об этом заявила председатель Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен.
Одним из наиболее заметных нововведений может стать запрет на въезд в страны ЕС для лиц, проходивших службу в российских вооруженных силах после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
По словам фон дер Ляйен, предлагаемые меры направлены на дальнейшее усиление давления на российскую экономику и снижение возможностей Москвы финансировать военные действия.
Новый пакет санкций затронет энергетический сектор, финансовые услуги, криптовалютные сервисы, банковскую систему, рыболовную отрасль и торговлю. Также планируется расширить ограничения в отношении российского так называемого «теневого флота», который используется для перевозки нефти в обход действующих санкций. Согласно предложениям Еврокомиссии, в санкционные списки будут дополнительно включены 31 российский банк и 30 судов, относимых к «теневому флоту».
«Наши санкции работают. Они ослабляют экономическую основу российской военной машины», — заявила глава Еврокомиссии, представляя новый пакет ограничительных мер.
При этом для вступления санкций в силу их должны единогласно одобрить все 27 государств-членов Европейского союза. На этапе обсуждения документ еще может быть скорректирован, если отдельные страны выдвинут возражения или предложат изменения.
После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году ЕС уже ввел санкции более чем против 2400 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Новый пакет станет очередным этапом политики экономического и политического давления на Москву.