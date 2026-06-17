Не делайте этих ошибок: жителям Латвии объяснили, что именно приводит к уменьшению будущей пенсии

Человек, который начинает формировать накопления в 20 лет и направляет на это 86 евро в месяц из зарплаты в 1800 евро, может добиться того, что 62% общего капитала составит прибыль от инвестиций. В свою очередь человек, который начинает лишь в 50 лет, вынужден ежемесячно откладывать уже 750 евро из зарплаты в 3400 евро, и лишь 22% итоговых накоплений будет обеспечено ростом капитала.