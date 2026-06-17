Не делайте этих ошибок: жителям Латвии объяснили, что именно приводит к уменьшению будущей пенсии
За последние десять лет инфляция сократила покупательную способность денег на 56%, однако многие жители Латвии по-прежнему совершают одни и те же ошибки при накоплении и инвестировании средств. Некоторые пенсионные планы и погоня за модными инвестиционными трендами могут обойтись в сотни тысяч евро недополученного дохода в будущем.
На Фестивале инвесторов, прошедшем в квартале VEF, где 60 экспертов из Латвии, Эстонии и Литвы на трёх площадках обсуждали более 20 актуальных тем, связанных с инвестициями, были названы шесть самых распространённых ошибок, которые допускают жители Латвии, думая о своих накоплениях.
Ошибка № 1: не выделять пенсионные накопления в отдельный «карман»
Пенсионные накопления формируются на протяжении 30–40 лет с конкретной целью — обеспечить достаточный доход после выхода на пенсию. Поэтому они должны быть отдельным финансовым приоритетом с чёткой долгосрочной стратегией.
«Если воспринимать пенсионные взносы как регулярный ежемесячный платёж, а не как расход, который нужно покрывать только тогда, когда остаются свободные средства, легче сохранять дисциплину и избегать импульсивных решений во время рыночных колебаний. Грамотно управляемые долгосрочные накопления могут обеспечить даже в полтора раза больший капитал к пенсионному возрасту», - объяснили специалисты
Ошибка № 2: начинать слишком поздно
Время — самый сильный инструмент инвестора, однако именно его люди чаще всего теряют, откладывая решение начать инвестировать на годы.
Время является одним из важнейших факторов при формировании пенсионных накоплений. Если начинать уже примерно в 25 лет, достаточно направлять на это около 4–5% дохода, поскольку значительную часть итогового капитала в долгосрочной перспективе формирует именно инвестиционная доходность, а не только собственные взносы. Чем раньше человек начинает, тем больше работает прибыль от инвестиций, а не только вложенные им средства.
Человек, который начинает формировать накопления в 20 лет и направляет на это 86 евро в месяц из зарплаты в 1800 евро, может добиться того, что 62% общего капитала составит прибыль от инвестиций. В свою очередь человек, который начинает лишь в 50 лет, вынужден ежемесячно откладывать уже 750 евро из зарплаты в 3400 евро, и лишь 22% итоговых накоплений будет обеспечено ростом капитала.
Ошибка № 3: выбирать слишком консервативный план
Безопасный» не всегда означает «хороший», когда речь идёт об инвестициях. Например, доходность государственных облигаций зачастую не покрывает даже инфляцию. Те, кто годами держал деньги в слишком консервативном фонде, за последние десять лет заработали лишь около 2% в год — меньше уровня инфляции. Фактически их деньги потеряли часть своей стоимости, хотя цифры на счёте и выросли.
Выбрав более динамичный пенсионный план и откладывая 83 евро в месяц, можно накопить столько, что прибавка к пенсии составит 1300 евро в месяц. Консервативный план при тех же условиях обеспечит дополнительную пенсию в размере лишь 700 евро. Разница в долгосрочной перспективе огромна — около 140 тысяч евро.
Ошибка № 4: оценивать облигации только по процентной ставке
Облигации — это инструмент, с помощью которого вы одалживаете деньги компании или государству и затем получаете их обратно с процентами. В последние годы в странах Балтии они стали очень популярны, однако для 91% инвесторов главным критерием остаётся только доходность. Это опасный подход.
Обеспеченные облигации не всегда означают реальную защиту. Если обеспечением служат лишь доли предприятия, а не здания или оборудование, то в случае банкротства инвестор может получить гораздо меньше, чем рассчитывал.
Ошибка № 5: следовать за модой
Искусственный интеллект, криптовалюты, стартапы — у каждой эпохи есть своя «горячая тема», и многие инвестируют только потому, что это делают все остальные. На технологической площадке фестиваля эксперты предупредили: ажиотаж никогда не является хорошей стратегией.
Многие говорят: “Инвестируй в искусственный интеллект”, но лишь немногие задаются вопросом: а что именно покупать? Настоящие возможности сейчас находятся не там, куда смотрят все. Они у тех, кто незаметно строит инфраструктуру: энергетика, системы охлаждения, передача данных и аналитика. Звучит скучно, но именно такие направления сегодня недооценены.
Ошибка № 6: слишком долго медлить и всё обдумывать
Данные исследования показывают: чем старше человек, тем реже он инвестирует. Среди людей в возрасте 18–29 лет не инвестируют и не планируют этого делать 14% опрошенных, а в возрастной группе 50–59 лет — уже 31%.
Как ранее писал Otkrito.lv, эксперты объяснили причину, из-за которой жителям Латвии надо будет самим копить себе на пенсию.