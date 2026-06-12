Эксперты объяснили причину, из-за которой жителям Латвии надо будет самим копить себе на пенсию
Европейский опыт показывает: с увеличением продолжительности жизни необходимо заботиться и о дополнительных накоплениях, чтобы в будущем иметь возможность жить так, как хочется. Об этом рассказали эксперты Luminor.
Демографические тенденции меняют реальность
Значительная часть жителей Латвии проведет на пенсии довольно продолжительное время, причем мы живем все дольше — так называемый коэффициент G, который рассчитывает время, проведенное на пенсии, показывает, что в среднем это может быть не менее 17 лет. Пенсионный возраст в Латвии в настоящее время составляет 65 лет. Об увеличении продолжительности жизни свидетельствуют и статистические данные — в 2024 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в Латвии достигла 76,4 года, что является самым высоким показателем в истории страны. Для мужчин она составила 71,3 года, а для женщин — 81,1 года.
В то же время латвийское общество в ближайшие десятилетия будет стареть. Хотя в других странах Европы рождаемость также низкая и это является проблемой и для других западных государств и соседних стран, в исследовании Международного валютного фонда эксперты пришли к выводу, что в Латвии эта проблема выражена особенно сильно, а также наблюдается эмиграция молодежи. Эксперты также пришли к выводу, что в Латвии необходимо более активно думать о коэффициенте замещения пенсии — то есть о том, какой процент от своей последней зарплаты мы будем получать после выхода на пенсию.
"Чтобы уменьшить будущее давление на государственный бюджет и обеспечить достойные доходы для нас самих, важно укреплять второй и третий пенсионные уровни — увеличивая личные взносы и повышая доходность инвестиций за счет правильного выбора пенсионных планов. Международные исследования ясно показывают: государственная распределительная, то есть нефондированная пенсия, обеспечит основу, однако для сохранения привычного качества жизни важно своевременно и на долгосрочной основе формировать также личные накопления. Это вопрос будущего", — отмечают эксперты.
Как начать?
Взносы в третий пенсионный уровень являются одной из таких альтернатив накоплений. Хотя большая часть жителей Латвии формирует пенсионный капитал главным образом во втором пенсионном уровне, все больше людей предпочитают дополнять его и добровольными накоплениями.
Данные Luminor показывают, что более 30 % жителей используют также третий пенсионный уровень, причем за последние два года объем взносов в него увеличился на 30 %. Средний ежемесячный взнос составляет около 65 евро, а общий объем накоплений третьего пенсионного уровня в Латвии также вырос.
Как ранее писал Otkrito.lv, эксперты предупредили о росте нагрузки на работающих в Латвии и проблемах с пенсиями.