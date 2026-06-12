Эксперты объяснили причину, из-за которой жителям Латвии надо будет самим копить себе на пенсию

В то же время латвийское общество в ближайшие десятилетия будет стареть. Хотя в других странах Европы рождаемость также низкая и это является проблемой и для других западных государств и соседних стран, в исследовании Международного валютного фонда эксперты пришли к выводу, что в Латвии эта проблема выражена особенно сильно, а также наблюдается эмиграция молодежи. Эксперты также пришли к выводу, что в Латвии необходимо более активно думать о коэффициенте замещения пенсии — то есть о том, какой процент от своей последней зарплаты мы будем получать после выхода на пенсию.