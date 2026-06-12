В Польше раскрыли реальные заработки сборщиков клубники: сколько можно получить за день

В части хозяйств, где оплата рассчитывается за собранный ящик, вознаграждение составляет примерно 0,70–0,80 евро за тару весом 2 килограмма. «Мы платим 3 злотых (примерно 0,70 евро) за один ящик людям, которые живут в хозяйстве, и 3,50 злотых (примерно 0,80 евро) тем, кто добирается на работу самостоятельно», — рассказал один из фермеров.