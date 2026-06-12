В Польше раскрыли реальные заработки сборщиков клубники: сколько можно получить за день
Сезон клубники в Польше набирает обороты, а фермеры остро нуждаются в рабочих руках. Некоторые сборщики уже сейчас могут зарабатывать до 70 евро в день, однако размер дохода зависит сразу от нескольких факторов.
Сезон сбора клубники идет полным ходом, поэтому одним из главных вопросов как для работников, так и для фермеров остается уровень оплаты труда. Польские фермеры рассказали, сколько сейчас платят за сбор клубники и от чего зависят доходы, пишет портал Kobieta w sadzie.
Фермеры отмечают, что оплата труда сборщиков клубники различается в зависимости от способа расчета — за отработанные часы, количество собранных ящиков или вес собранного урожая. На доход также влияют условия проживания и обеспечение транспортом.
В части хозяйств, где оплата рассчитывается за собранный ящик, вознаграждение составляет примерно 0,70–0,80 евро за тару весом 2 килограмма. «Мы платим 3 злотых (примерно 0,70 евро) за один ящик людям, которые живут в хозяйстве, и 3,50 злотых (примерно 0,80 евро) тем, кто добирается на работу самостоятельно», — рассказал один из фермеров.
В других хозяйствах используется почасовая ставка:
- примерно 5–6 евро в час для работников, которым предоставляется жилье;
- до 6 евро в час для тех, кто добирается на работу самостоятельно.
По словам производителей, опытные сборщики клубники при благоприятных условиях могут зарабатывать около 60–70 евро в день. Однако такой доход зависит от темпа работы, объема урожая и погодных условий.
Фермеры отмечают, что сезон только набирает обороты, поэтому спрос на сборщиков клубники по-прежнему остается высоким. В ближайшие недели он может стать еще выше, поскольку урожай продолжает активно созревать.
Сбор клубники — последняя информация
В начале мая СМИ сообщали, что польские производители клубники активно ищут сезонных работников и вынуждены конкурировать друг с другом более высокой оплатой труда и различными бонусами, включая бесплатное жилье.
Большинство плантаций работают по принципу сдельной оплаты труда — доход зависит от количества собранных ягод. Чем быстрее работник собирает урожай, тем больше он может заработать.