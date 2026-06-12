Гражданина Индии будут судить за аварию, в которой водитель автобуса потерял обе ноги

По версии обвинения, водитель проигнорировал предупреждающий знак о том, что через 300 метров находится знак «Движение без остановки запрещено», не снизил скорость, не выполнил требования дорожной разметки и не остановился перед стоп-линией, чтобы убедиться в безопасности движения. Продолжая движение со скоростью около 50 километров в час, он выехал на перекресток дороги Елгава — Тукумс с автодорогой Рига — Лиепая и не уступил дорогу рейсовому автобусу, двигавшемуся по главной дороге в направлении Лиепаи. В результате произошло столкновение.