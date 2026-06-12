Гражданина Индии будут судить за аварию, в которой водитель автобуса потерял обе ноги
5 июня 2026 года прокурор передал в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором гражданин Индии обвиняется в нарушении правил дорожного движения при управлении транспортным средством, в результате чего пострадавшим были причинены телесные повреждения средней тяжести и тяжкие телесные повреждения. Кроме того, мужчине предъявлено обвинение в использовании поддельного документа, предоставляющего право на управление транспортным средством.
В феврале этого года обвиняемый, не имея права управления транспортными средствами, в темное время суток управлял грузовым автомобилем Volvo FH с полуприцепом по покрытой снегом и льдом дороге в Яунберзской волости Добельского края. И грузовик, и полуприцеп были зарегистрированы в Литве.
По версии обвинения, водитель проигнорировал предупреждающий знак о том, что через 300 метров находится знак «Движение без остановки запрещено», не снизил скорость, не выполнил требования дорожной разметки и не остановился перед стоп-линией, чтобы убедиться в безопасности движения. Продолжая движение со скоростью около 50 километров в час, он выехал на перекресток дороги Елгава — Тукумс с автодорогой Рига — Лиепая и не уступил дорогу рейсовому автобусу, двигавшемуся по главной дороге в направлении Лиепаи. В результате произошло столкновение.
В аварии одна пассажирка автобуса получила телесные повреждения средней тяжести. Еще одна пассажирка и водитель автобуса получили тяжелые травмы. В частности, у водителя автобуса были ампутированы обе голени.
Кроме того, по данным следствия, обвиняемый в неустановленное время и при невыясненных обстоятельствах приобрел у неизвестного лица поддельное водительское удостоверение образца Объединенных Арабских Эмиратов, дающее право на управление транспортными средствами соответствующей категории.
После ДТП мужчина предъявил этот документ сотруднику Государственной полиции во время проверки документов, выдав его за собственное подлинное водительское удостоверение и тем самым умышленно использовал поддельный документ как подтверждение своего права управлять транспортным средством.
Обвиняемый полностью признает свою вину в части обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, однако не согласен с утверждением обвинения о том, что не имел права управления транспортными средствами.
Прокуратура напоминает, что ни одно лицо не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.